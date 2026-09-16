الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي بعد توسيع قاعدة عضويتها: الثقة الرئاسية تحملنا مسئولية مضاعفة

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تقدم أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما وصفوه بالدعم المتواصل لمنظومة العمل الأهلي والتنموي.

وأعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لما اعتبروه دعمًا لمسيرة العمل الأهلي، وثقة في مؤسسات المجتمع المدني ودورها كشريك في جهود التنمية وخدمة المواطنين.

ويأتي ذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة عضوية الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لما أعلنته الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الخطوات المرتبطة بتنظيم وتعزيز العمل الأهلي، بدأت بإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وأشارت إلى صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم 171 لسنة 2023، ثم القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف ودعوة جمعيته العامة للانعقاد.

وأعرب أعضاء الجمعية العامة عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل دافعًا لمواصلة جهود مؤسسات العمل الأهلي في مجالات التنمية والإصلاح والتطوير.

كما أكدوا استمرار العمل على تعزيز أثر العمل الأهلي في مختلف محافظات الجمهورية، وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم المواطنين.

وشددت الجمعية العامة للتحالف الوطني على أن ما وصفته بالرعاية والثقة يحمّل مؤسسات التحالف مسؤولية مواصلة العمل والعطاء، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة.

وأضافت أن ذلك يستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية وخدمة المواطنين، من خلال مواصلة الجهود التي تقوم بها مؤسسات التحالف في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في عام 2022 أن العام يمثل عامًا للمجتمع المدني، كما عقد اجتماعًا مع مؤسسات التحالف الوطني في أغسطس من العام نفسه، بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني الأعضاء بالتحالف.

وفي مارس 2024، تناول اجتماع رئاسي مع وزير العدل إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، وآليات التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.