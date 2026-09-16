سيرجيو راموس يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا؟

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر، خلال الفترة الحالية.

وبحسب التقارير، يسعى أستون فيلا لتدعيم خط دفاعه في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، خاصة مع الإصابات التي ضربت عددًا من مدافعيه، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك نحو التعاقد مع لاعب صاحب خبرات كبيرة.

وأشارت التقارير إلى أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، دخل في مفاوضات مع مواطنه سيرجيو راموس، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

ويملك راموس خبرات واسعة على المستوى الأوروبي، بعدما خاض سنوات طويلة بقميص ريال مدريد، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم مونتيري المكسيكي، الذي رحل عنه ليصبح لاعبًا حرًا.

ووفقًا للتقارير، فإن أستون فيلا يرى في راموس خيارًا مناسبًا لدعم الخط الخلفي بفضل خبرته وشخصيته القيادية، بينما لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن إتمام الصفقة.

كما أشارت تقارير إلى أن راموس، حال انضمامه إلى أستون فيلا، لن يكون متاحًا للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم إدراجه ضمن قائمة النادي للمسابقة.