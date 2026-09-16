الكابتن.. جماهير طرابزون تطالب بمنح محمد صلاح شارة قيادة الفريق

تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، المشهد من جديد بعد الخسارة أمام قونيا سبور بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري التركي.

وبحسب تقارير صحفية تركية، طالبت جماهير طرابزون سبور بمنح محمد صلاح شارة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم خبرة.

وأشارت التقارير إلى أن بعض جماهير الفريق ترى أن صلاح قادر على تحمل دور قيادي أكبر داخل الملعب، والاستفادة من خبراته التي اكتسبها خلال سنواته مع ليفربول، والتي شهدت تتويجه بعدد من البطولات والألقاب.

وجاءت دعوات منح صلاح شارة القيادة عقب خسارة طرابزون سبور أمام قونيا سبور بهدف نظيف، في مباراة شهدت تعرض الفريق لهزيمة أمام منافس كان يبحث عن أول نقاطه في الموسم، وهو ما أعاد الجدل حول أداء الفريق ودور النجم المصري.

وتأتي هذه المطالب في ظل الآمال الكبيرة التي صاحبت انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، بعدما حظي باستقبال جماهيري ضخم عند وصوله إلى تركيا، وسط تطلعات من جماهير النادي لرؤيته يقود الفريق نحو المنافسة على الألقاب.

وكان صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة أثارت اهتمامًا واسعًا في الكرة التركية والمصرية، مع وضع الجماهير آمالًا كبيرة على خبراته وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق.