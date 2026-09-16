فوز «يكتم الأنفاس».. تعليق ناري من إسلام صادق على انتصار الزمالك أمام المحلة

علّق الإعلامي إسلام صادق على فوز الزمالك الصعب أمام غزل المحلة، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق واصل دفاعه عن لقب الدوري بهذا الانتصار.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك يواصل الدفاع عن لقبه ويحقق فوزا يكتم الأنفاس على المحلة بهدف مقابل لا شيء لأحمد شريف يضعه في صدارة الدوري مؤقتا!».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك عن طريق أحمد شريف من ركلة جزاء، ليحصد الفريق الأبيض ثلاث نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.