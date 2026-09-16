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وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران

وزير الاقتصاد الإيطالي
وزير الاقتصاد الإيطالي
أ ش أ

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب المرتبطة بإيران تزداد سوءًا في كل مكان، مؤكدًا ضرورة التحرك الأوروبي المشترك لمواجهة تداعياتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جيورجيتي اليوم الأربعاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي أقر خلاله تمديد خفض الرسوم على الديزل في إيطاليا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

وأعرب جيورجيتي عن ثقته في انضمام دول أخرى قريبًا إلى رسالة مشتركة وجهتها إيطاليا وخمس دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الرئاسة الأيرلندية للاتحاد، تحثها على تبني نهج موحد للتعامل مع الصراع في الشرق الأوسط ومشكلات سلاسل التوريد، بما في ذلك إمكانية فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات الطاقة.

وقال جيورجيتي: «لقد تحدثت مع نظرائي الأوروبيين هذا الصباح؛ والوضع يزداد سوءًا»، في إشارة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب المرتبطة بإيران.

وفي إشارة إلى الرسالة التي بعثها جيورجيتي ونظراؤه من ألمانيا والنمسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا إلى بروكسل في 22 أغسطس الماضي، والتي دعت الرئاسة الأيرلندية إلى تبني «نهج مشترك» تجاه صراع الشرق الأوسط وقضايا الإمداد، بما في ذلك إمكانية فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، أوضح الوزير أن المجموعة بدأت بخمس دول، لكن دولًا أخرى ستنضم إليها سريعًا قبل اجتماع مجلس الشئون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي «إيكوفين» المرتقب.

واختتم جيورجيتي تصريحاته قائلًا: «يمكن للمرء أن يكون متفائلًا بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن بحذر شديد».

وزير الاقتصاد الإيطالي أزمة ارتفاع أسعار الطاقة

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