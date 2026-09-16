بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

لفتت إطلالة ساندي الأنظار بإطلالة رياضية عصرية تجمع بين البساطة والطابع الشبابي، حيث ظهرت بإطلالة مريحة تناسب أجواء التمارين والرقص، مع تنسيق لافت للتفاصيل والألوان.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت الفنانة والمطربة ساندي في الصورة مرتدية تيشيرت قصيرًا باللون الرمادي بتصميم بسيط، نسقته مع ليجنز رياضي باللون الرمادي الداكن، ما منح الإطلالة طابعًا عمليًا وشبابيًا.

واستكملت ساندي إطلالتها الرياضية بارتداء حذاء رياضي أسود، مع ربط جاكيت أسود حول الخصر، في تنسيق أضاف لمسة عصرية إلى اللوك، كما اختارت إكسسوارات بسيطة تتناسب مع طبيعة الإطلالة.

ساندي تختار اللوك العملي

واعتمدت المطربة ساندي على تسريحة شعر منسدلة مع غرة أمامية، بينما ظهرت مرتدية نظارة شمسية بتصميم عصري، وأضافت حقيبة هاتف باللون الوردي إلى إطلالتها.

ساندي

وتكشف هذه الإطلالة عن توجه نحو الأزياء الرياضية الكاجوال التي تجمع بين الراحة والأناقة، وهي من الاختيارات المناسبة لجلسات التدريب والرقص والأنشطة اليومية.

إطلالة شبابية بطابع عصري

وجاء تنسيق ساندي متناسقًا مع أجواء المكان، إذ اعتمدت على قطع أساسية بألوان محايدة، مع بعض التفاصيل السوداء التي منحت اللوك مظهرًا أكثر حيوية وعصرية.