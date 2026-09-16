قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربع قرن من الإسلاموفوبيا .. كيف حوّل مسلمو أمريكا الخوف إلى قوة للتغيير؟
الغندور: معتمد جمال يحسم مصير آدم كايد بعد تعافيه من الإصابة
الغندور: لاعبو الزمالك ينتظرون قيمة صفقة بيزيرا للحصول على مستحقاتهم
مصطفى الفقي يُحذّر: قرصنة كبرى تهدّد البحر الأحمر والملاحة الدولية
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر
دعاء الفجر المستجاب لقضاء الحوائج والفرج العاجل.. ردده بعد الأذان
«بريكس».. بوابة مصر لـ «الجنوب العالمي» وتنويع الشركاء وحل الأزمات الإقليمية
من انقضاء الدعاوى إلى وقف العقوبة .. ماذا يكسب صاحب العقار بعد قبول التصالح؟
طريقة عمل لانشون بدون لحمة في البيت .. وصفة اقتصادية
إستريلا البرتغالي يرفض سحب شكوى الزمالك ويتمسك بـ200 ألف دولار في أزمة شيكو بانزا
«البابا بين شعبه».. أهالي قرى ملوي يصطفون على الطرق لتحية قداسة البابا تواضروس | صور
هل تجميد الخبز يُسبّب السرطان؟! .. خطأ نرتكبه عند حفظ العيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل تجميد الخبز يُسبّب السرطان؟! .. خطأ نرتكبه عند حفظ العيش

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟
هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟
آية التيجي

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو التي تتحدث عن أضرار تجميد الخبز، بل وصل الأمر إلى تداول ادعاءات بأن وضع العيش في الفريزر قد يجعله مسببًا للسرطان، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى صحة هذه المعلومات.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»، حقيقة تأثير تجميد الخبز وتخزينه، موضحًا ما يحدث للنشا عند تبريد الخبز أو تجفيفه، وكذلك الطريقة الصحيحة لحفظ العيش الساخن.
 

وأكد الدكتور أحمد أبو الريش أن تجميد الخبز لا يكوّن سمومًا ولا يسبب السرطان، موضحًا أن درجات الحرارة المنخفضة داخل الفريزر تعمل على إيقاف نشاط معظم الكائنات الدقيقة وإبطاء التفاعلات الكيميائية بدرجة كبيرة.

وبالتالي، فإن وضع الخبز في الفريزر كوسيلة لحفظه لا يعني تكوّن مواد مسرطنة بداخله، كما هو شائع في بعض المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

ماذا يحدث للنشا عند تجميد الخبز؟

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الخبز بعد خروجه من الفرن يكون النشا الموجود به في صورة يسهل هضمها، لكن تبريد الخبز وتجميده ثم إذابته يمكن أن يؤدي إلى حدوث عملية تعرف علميًا باسم إعادة تبلور النشا (Retrogradation).

وقد يتحول جزء من النشا خلال هذه العملية إلى ما يعرف باسم النشا المقاوم (Resistant Starch)، وهو نوع من الكربوهيدرات لا يتم هضمه وامتصاصه بالكامل في الأمعاء الدقيقة.

ويمر جزء من النشا المقاوم إلى القولون، حيث يمكن أن تستفيد منه بعض بكتيريا الأمعاء النافعة، ولذلك قد يكون لزيادة النشا المقاوم بعض التأثيرات الإيجابية على صحة الجهاز الهضمي.

كما أن وجود النشا المقاوم قد يؤدي إلى إبطاء هضم جزء من الكربوهيدرات، وبالتالي قد يؤثر في استجابة سكر الدم مقارنة بتناول الخبز الطازج في بعض الظروف.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

هل العيش الناشف يحتوي على النشا المقاوم؟

وأشار الدكتور أحمد أبو الريش إلى أن الأمر لا يقتصر على الخبز المجمد، إذ يمكن أن تحدث إعادة تبلور للنشا أيضًا مع تبريد الخبز أو تجفيفه، ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة من النشا المقاوم.

ويُعد تجفيف الخبز أيضًا إحدى الطرق التقليدية للحفاظ عليه لفترة أطول، إذ يؤدي انخفاض محتواه من الماء المتاح إلى الحد من الظروف التي تساعد على فساد الغذاء.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

هل تسخين الخبز بعد تجميده خطر؟

وبالنسبة إلى إعادة تسخين الخبز بعد إخراجه من الفريزر، أوضح أخصائي التغذية العلاجية أنه لا توجد مشكلة في تسخينه بشكل طبيعي، لكن ينبغي تجنب تعريضه لدرجات حرارة شديدة تؤدي إلى احتراقه.

فالخبز، مثل العديد من الأطعمة الغنية بالنشويات، يمكن أن تتكون به مادة الأكريلاميد (Acrylamide) عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الطهي أو التحميص، وتزداد الكمية مع زيادة درجة التحميص والاحتراق.

وتصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان الأكريلاميد ضمن المواد المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان (Group 2A)، لذلك فالأفضل تجنب حرق الخبز أو الوصول به إلى اللون الداكن جدًا.
بمعنى آخر: سخن العيش عادي، لكن ما تحرقوش.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

تحذير من وضع العيش الساخن في أكياس البلاستيك

ولفت الدكتور أحمد أبو الريش إلى نقطة مهمة تتعلق بطريقة تخزين الخبز، وهي عدم وضع العيش الساخن مباشرة في كيس بلاستيك.

فعندما يوضع الخبز وهو شديد السخونة داخل البلاستيك، تتجمع الحرارة وبخار الماء داخل الكيس، وقد يؤدي تلامس الغذاء الساخن مع بعض أنواع مواد التعبئة غير المناسبة للحرارة إلى زيادة احتمالية انتقال بعض المركبات من مادة التعبئة إلى الغذاء، وهي ظاهرة تعرف باسم هجرة المواد أو Migration.

لذلك، من الأفضل ترك الخبز حتى يبرد قبل وضعه في كيس مناسب للتخزين أو تجميده، مع استخدام عبوات أو أكياس مخصصة لحفظ الطعام وملائمة لظروف التجميد.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

هل حفظ الخبز في القماش أفضل؟

وأشار الطبيب إلى أن الطريقة التقليدية التي كان يتم بها التعامل مع الخبز الساخن، مثل وضعه في قماش أو ورق مناسب للطعام، تساعد على خروج البخار وعدم احتباس الرطوبة بالطريقة نفسها التي قد تحدث عند غلق الخبز الساخن داخل كيس بلاستيك.

وبعد أن يبرد الخبز يمكن تخزينه بالطريقة المناسبة، سواء في درجة حرارة الغرفة لفترة قصيرة أو في الفريزر للحفاظ عليه لفترة أطول.

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

هل الخبز المجمد صحي أكثر؟

وشدد الدكتور أحمد أبو الريش على أن تحول جزء من النشا إلى نشا مقاوم لا يعني أن الخبز المجمد أصبح طعامًا صحيًا بشكل مطلق أو أنه يمكن تناوله دون حساب الكمية.

كما أن نوع الدقيق المستخدم يظل عاملًا مهمًا في القيمة الغذائية؛ فالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة عادةً يكون أغنى بالألياف وبعض العناصر الغذائية مقارنة بالخبز المصنوع من الدقيق الأبيض المكرر.

تجميد الخبز هل تجميد الخبز يسبب السرطان أضرار تجميد العيش العيش المجمد الخبز المجمد فوائد تجميد الخبز النشا المقاوم النشا المقاوم في الخبز تجميد العيش والنشا المقاوم العيش الناشف تسخين الخبز تحميص الخبز حرق الخبز تخزين الخبز تخزين العيش في الفريزر الأكياس البلاستيك والخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

فتاة البيرة

فيديوهات خادشة.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

لحظة استلام جثمان عم الفنان حمدى الميرغنى

لحظة خروج جثمان عم حمدي الميرغني من مشــ.رحة كوم أمبو بأسوان.. شاهد

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

خلف الزناتي نقيب المعلمين

17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إمام عاشور يحتفل بالفوز على أبو قير للأسمدة .. صور

الأهلي

مهيب عبدالهادي عن أداء الأهلي: «كارثي.. المشكلة في المدرب ولا اللعيبة؟»

المقاولون العرب

طلعت محرم: الفوز على وادي دجلة جاء في توقيت مثالي.. ونسعى لتجهيز المصابين

بالصور

طريقة عمل لانشون بدون لحمة في البيت .. وصفة اقتصادية

طريقة عمل لانشون بدون لحمة
طريقة عمل لانشون بدون لحمة
طريقة عمل لانشون بدون لحمة

هل تجميد الخبز يُسبّب السرطان؟! .. خطأ نرتكبه عند حفظ العيش

هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟
هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟
هل تجميد الخبز يسبب السرطان؟

بأناقتها .. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنسجرام وتتألق بإطلالة باللون البني | شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

نشرة المرأة والمنوعات | هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

المزيد