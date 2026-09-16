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إستريلا البرتغالي يرفض سحب شكوى الزمالك ويتمسك بـ200 ألف دولار في أزمة شيكو بانزا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إستريلا البرتغالي يرفض سحب شكوى الزمالك ويتمسك بـ200 ألف دولار في أزمة شيكو بانزا

شيكو بانزا
شيكو بانزا
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت تواصلًا بين مسئولي نادي الزمالك ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، نادي شيكو بانزا السابق.

وذلك عقب الشكوى التي تقدم بها النادي البرتغالي ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب مستحقات مالية متأخرة تبلغ 200 ألف دولار من قيمة صفقة انتقال اللاعب.

وكشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك وعد مسئولي النادي البرتغالي بسداد المبلغ المستحق، وطالبهم بسحب الشكوى المقدمة لدى «فيفا»، إلا أن مسئولي إستريلا رفضوا سحب الشكوى قبل تحويل قيمة القسط المتأخر من جانب النادي الأبيض.

شيكو بانزا الزمالك خالد الغندور

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