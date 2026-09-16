إستريلا البرتغالي يرفض سحب شكوى الزمالك ويتمسك بـ200 ألف دولار في أزمة شيكو بانزا

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية شهدت تواصلًا بين مسئولي نادي الزمالك ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، نادي شيكو بانزا السابق.

وذلك عقب الشكوى التي تقدم بها النادي البرتغالي ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب مستحقات مالية متأخرة تبلغ 200 ألف دولار من قيمة صفقة انتقال اللاعب.

وكشف الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك وعد مسئولي النادي البرتغالي بسداد المبلغ المستحق، وطالبهم بسحب الشكوى المقدمة لدى «فيفا»، إلا أن مسئولي إستريلا رفضوا سحب الشكوى قبل تحويل قيمة القسط المتأخر من جانب النادي الأبيض.