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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة: الأهلي لم يصل لأفضل مستوى.. وعودة اللاعبين المصابين ستمنح الفريق دفعة قوية

وائل جمعة
وائل جمعة
سارة عبد الله

تحدث وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، عن مستوى الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن البداية جيدة، إلا أن الفريق لم يصل بعد إلى المستوى الذي يتطلع إليه.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: «شايف إنها بداية كويسة، لسه موصلناش لأفضل حاجة نتمناها من اللاعبين، بإذن الله الجاي يكون أحسن».

وأضاف: «لاعيبة كتير هترجعلنا وهتكون دخلت في جاهزية المباريات، وهنستغل فترة التوقف في إقامة مباريات ودية لتجهيز اللاعيبة اللي بعيدة شوية».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن هناك تفاوتًا في الجاهزية البدنية بين لاعبي الفريق، قائلًا: «عندنا اختلافات كبيرة بدنيًا بين اللاعبين، فيه لاعيبة بدأت فترة الإعداد وكملت، وللأسف فيه لاعيبة وقعت في فترة الإعداد وملعبتش وديات ومكانوش جاهزين للتواجد معانا».

وتابع: «خسرنا أكتر من عنصر زي الجزار وبلعمري، كانوا مهمين ومؤثرين في أدائنا، مع دخول صفقات جديدة، والأمور دي بتاخد وقت للانسجام والاستقرار على الشكل اللي بنلعب بيه».

واختتم وائل جمعة تصريحاته بالتأكيد على تفاؤله بتحسن مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «الجاي أحسن بإذن الله».

وائل جمعة الأهلي النادي الأهلي

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