وسط عدد من نجوم الفن والإعلام .. شاهد تأثر سعد الصغير لحظة عقد قران نجله

احتفل المطرب سعد الصغير مساء الثلاثاء بعقد قران نجله محمد، وظهر بمشاعر مليئة بالفرحة والتأثر، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن والإعلام.



وقد حرص سعد الصغير على أن تكون صورة والدته الراحلة حاضرة في هذه المناسبة بوضع صورتها داخل قاعة الفرح.



ويحتفل الفنان سعد الصغير بزفاف نجله محمد، في حفل يقام بأحد الفنادق الكبرى، وسط أجواء من الفرح بحضور الأهل والأصدقاء.





وحرص سعد الصغير خلال الحفل على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع نجله العريس وعروسه، مُعبرًا عن سعادته بهذه المناسبة العائلية.



وطرح مؤخرًا سعد الصغير مينى ألبومه الجديد والذى ضم 5 أغانى تحمل عناوين: «ماسك موبايلي»، «شربات»، «لو هبت مني»، «يا بجحتك»، و«تصدق إنني حارقهم»، والتي تجمع بين الطابع الشعبي والإيقاعات العصرية التي اشتهر بها سعد الصغير على مدار مشواره الفني.