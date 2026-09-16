«الغندور» ينفرد بتفاصيل صفقة محمد إسماعيل للزمالك.. وشكوى «زد» لاتحاد الكرة بسبب المستحقات

كشف الإعلامي خالد الغندور، التفاصيل المالية الخاصة بانتقال محمد إسماعيل إلى صفوف نادي الزمالك، إلى جانب آخر تطورات شكوى النادي ضد القلعة البيضاء بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال «الغندور» خلال برنامجه "ستاد المحور"، إن صفقة انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك كلفت النادي 47 مليون جنيه.

وأوضح أن قيمة الصفقة تتضمن 7 ملايين جنيه ضرائب، بالإضافة إلى مليوني جنيه لصالح نادي إنبي، وفقًا لبند نسبة إعادة البيع في عقد اللاعب.

وأشار إلى أن نادي زد حصل حتى الآن على 7 ملايين جنيه فقط من قيمة الصفقة، كما أن هناك مبلغًا يقترب من مليوني جنيه إضافية مستحقة للنادي، حال حصول الزمالك على بطولة الدوري، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد أن نادي الزمالك امتنع عن سداد المستحقات المتأخرة، كما لم يرد على اتصالات مسؤولي نادي زد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع إدارة النادي لتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحقوقها المالية.

وأضاف: "بعد تقديم الشكوى، تواصل معنا اليوم أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأكد أنه خلال شهر سيتم صرف المستحقات المالية المتأخرة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة نادي زد الأساسية كانت في عدم الرد على اتصالات مسؤوليه، مشددًا على أن المطالبة بالمستحقات حق أصيل للنادي.