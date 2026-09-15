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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للرئيس السيسي بعد مغادرته للقاهرة

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
قسم اخبار البلد

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، ببرقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مغادرته القاهرة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان في برقيتنه عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد ولى العهد السعودي، أن هذه الزيارة والمباحثات التي جرت مع الرئيس السيسى أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.


فيما يلي نص الرسالة:
صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي

محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية ئيس مجلس الوزراء عبدالفتاح السيسي

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