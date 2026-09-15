هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟.. اعرف الكمية المناسبة لمرضى السكري

يتميز البلح الأصفر بمذاقه الحلو وقيمته الغذائية، لكنه في الوقت نفسه يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، ما يثير تساؤلات عديدة حول تأثيره على مستوى سكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن البلح الأصفر يحتوي على أنواع مختلفة من السكريات الطبيعية، من بينها الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وتختلف نسب هذه السكريات وفقًا لدرجة نضج الثمرة.



وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن البلح الأصفر يمكن أن يرفع مستوى سكر الدم، نظرًا لاحتوائه على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، إلا أن مقدار الارتفاع يختلف من شخص لآخر وفقًا لعدة عوامل.

ومن أبرز العوامل التي تؤثر على استجابة الجسم للبلح:

ـ كمية البلح التي يتم تناولها.

درجة نضج الثمرة.

ـ الأطعمة التي يتم تناولها معه.

ـ الحالة الصحية للشخص.

مستوى حساسية الإنسولين والنشاط البدني.

وأشار إلى أن تناول البلح الأصفر بكميات معتدلة بالنسبة للأشخاص الأصحاء لا يعني بالضرورة حدوث ارتفاع حاد في سكر الدم، خاصة عند تناوله ضمن وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف.

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

فوائد البلح الأصفر.. ليس مجرد مصدر للسكريات

ولا تقتصر القيمة الغذائية للبلح الأصفر على احتوائه على السكريات الطبيعية، إذ يوفر عددًا من العناصر الغذائية المهمة، من بينها الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومركبات مضادة للأكسدة.

وتساعد الألياف الموجودة في البلح على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي قد يختلف تأثيره على سكر الدم عن بعض الحلويات والمنتجات السكرية المصنعة التي تحتوي على السكريات المضافة وتفتقر إلى بعض العناصر الغذائية المهمة.

ومع ذلك، فإن كون البلح فاكهة طبيعية لا يعني تناوله دون حساب الكمية، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحكم في كمية الكربوهيدرات التي يحصلون عليها يوميًا.

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

هل يمكن لمرضى السكري تناول البلح الأصفر؟

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن مرضى السكري قد يتمكنون من إدراج البلح الأصفر ضمن نظامهم الغذائي في بعض الحالات، لكن ذلك يعتمد على حجم الحصة والكمية الإجمالية للكربوهيدرات التي يتناولها المريض خلال اليوم.

كما يختلف تأثير البلح على سكر الدم من شخص لآخر، وفقًا لعوامل مثل حساسية الإنسولين، والأدوية المستخدمة، ومستوى النشاط البدني، وكمية البلح وطريقة تناوله.

ولذلك، قد تساعد متابعة مستوى سكر الدم في معرفة استجابة الجسم لكمية معينة من البلح، خاصة عند إدراجه ضمن النظام الغذائي لأول مرة.

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

أفضل طريقة لتناول البلح للتحكم في سكر الدم

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن التحكم في الكمية يعد من أهم العوامل عند تناول البلح، خاصة بالنسبة لمرضى السكري والأشخاص الذين يسعون للحفاظ على استقرار مستويات السكر.

ومن الأفضل إدراجه ضمن وجبة متوازنة تحتوي على مصادر للبروتين أو الدهون الصحية أو الألياف، بدلًا من تناول كميات كبيرة منه بمفرده.

وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول البلح، حتى لو كانت السكريات الموجودة فيه طبيعية، قد يؤدي إلى زيادة كمية الكربوهيدرات التي يحصل عليها الجسم، وبالتالي ارتفاع أكبر في مستوى سكر الدم.