اعرف الفرق بين مقاومة الأنسولين ومرض السكري

تتشابه مقاومة الأنسولين إلى حد كبير مع مرض السكري ولكن هناك اختلافات عديدة بينهما.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم الفرق بين مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

تعريف مقاومة الأنسولين

نتيجة العادات الغذائية الخاطئة والتقدم في العمر قد لا تستجيب خلاياك بالسرعة نفسها في التعامل مع النشويات والسكريات، فتصبح أكثر مقاومة للأنسولين وقد تستمر مستويات الجلوكوز في الدم بالارتفاع.

مقاومة الأنسولين مقابل مرض السكري

مقاومة الأنسولين وداء السكري مرتبطان، لكنهما ليسا متطابقين. إذا كنت تعاني مما يلي:

مقاومة الأنسولين ، لكن مستوى السكر في دمك لا يزال طبيعياً.

مقدمات السكري يشير ذلك عادةً إلى وجود مقاومة للأنسولين، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي. لكن مستويات الجلوكوز لا تزال غير مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري.

قد يحدث داء السكري من النوع الثاني إذا تسببت مقاومة الأنسولين أو مقدمات السكري في تراكم كمية كبيرة من الجلوكوز في مجرى الدم وستحتاج إلى خطة لعلاج ارتفاع مستويات الجلوكوز عن المعدل الطبيعي.