قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم يكشف أول ذكرى له مع برشلونة: شاهدت ريمونتادا باريس مع أخي
وزير الرياضة: قضيت أول 3 أشهر في فهم طبيعة العمل.. وحجم الوزارة كان أكبر مما توقعت
النائب باسل عادل لـ«صدى البلد»: المعارضة ليست خصومة.. ولا بد من حلول لأزمة الإيجار القديم
ولي العهد السعودي: المباحثات مع الرئيس السيسي أظهرت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون
‏الرئيس اللبناني: نرحب بأية دولة ترغب في إبقاء قواتها بالجنوب بعد مغادرة اليونيفيل
حمزة عبد الكريم: دعم الجماهير المصرية ليس ضغطا.. وأحاول أن أجعلهم فخورين بي
حمزة عبد الكريم يكشف حلمه مع برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2030
بعد تجديد عقده حتى 2030.. حمزة عبد الكريم يحلم بنهائي دوري الأبطال في كامب نو
السعر 800 جنيه.. استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم
تشكيل أبوقير للأسمدة ضد الأهلي في الدوري المصري
حمزة عبد الكريم: دقائق المشاركة مع برشلونة ستأتي.. والأهم أن أكون مستعدا لاستغلال الفرصة
بعد التوقيع حتى 2030.. حمزة عبد الكريم: هدفي التألق وتسجيل الأهداف مع برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عُمان تجدد موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
أ ش أ

 جددت سلطنة عُمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار، وفي مستقبل المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في بيان سلطنة عُمان أمام الدورة الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية – الأونكتاد حول البند السادس عن تقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، والذي ألقاه اليوم السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وأعرب عن دعم سلطنة عُمان للبيان الذي قدمه وفد دولة فلسطين بالنيابة عن المجموعة العربية، والبيان الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال إن ما يعرضه التقرير من أرقام يعكس بجلاء حجم الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، فقد دمرت أو تضررت نحو 92 في المائة من المنشآت الاقتصادية في القطاع، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 16.2 مليار دولار.

وأوضح أن هذه ليست مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية؛ بل إنها تمثل منشآت وفرص عمل ومصادر دخل وسبل عيش دمرت، وهي في مجملها مقومات أساسية للحياة الكريمة، ولإعادة بناء مستقبل تنموي مستدام للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن تقرير الأونكتاد، يبين بما لا يدع مجالًا للشك، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه اليوم أزمة عميقة وغير مسبوقة، تفاقمت بصورة حادة منذ أكتوبر 2023، في ظل القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وما ترتب عليها من إضعاف قدرته على الإنتاج والتجارة والاستثمار، وتآكل مقومات نموه واستدامته.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عملية لإعادة بناء المادي فحسب، وإنما باعتبارها مشروعا تنمويا وإنسانيا متكاملا، يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الإنسان الفلسطيني، وصون حقه في الحياة الكريمة، ولا سيما في ظل التدهور الحاد في مستويات الأمن الغذائي وسبل العيش.

وذكر أن سلطنة عُمان تشدد على أن معالجة آثار الأزمة الاقتصادية في فلسطين لا يمكن أن تقتصر على معالجة نتائجها المباشرة، وإنما يجب أن تتناول جذورها وأسبابها الهيكلية، بما في ذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وما يترتب عليه من سيطرة على الموارد، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتعطيل النشاط الاقتصادي والتجاري، وتقويض مقومات الإنتاج والتنمية، بما يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من بناء اقتصاد مستدام وقادر على الاعتماد على ذاته.

وأكد أن التعافي وإعادة الإعمار يتطلبان استجابة دولية شاملة ومستدامة، تتجاوز تقديم المساعدات الطارئة إلى إعادة بناء البنية الأساسية، واستعادة القدرات الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التعافي والنمو على المدى الطويل.

كما أكد أن سلطنة عُمان تولي أهمية مواصلة الأونكتاد لدوره في تقديم التحليل الاقتصادي الموضوعي، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات الوطنية الفلسطينية، بما يتكامل مع جهود منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات والاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات الراهنة والاستعداد لمرحلة التعافي وإعادة البناء.

وقال إن إعادة الإعمار والتنمية المستدامة لا يمكن فصلهما عن تحقيق السلام العادل والدائم، وأن تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا يتطلب معالجة الأسباب التي تعيق قدرته على تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عن شكره إلى أمانة الأونكتاد على تقريرها بشأن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وعلى جهودها المتواصلة في رصد التطورات الاقتصادية، وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني.

سلطنة عُمان موقفها الثابت والداعم حق الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

بالصور

طريقة عمل البصارة.. السمنة البلدي والسبانخ سر الطعم واللون

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

ريا سيهورن تفوز بجائزة إيمي للمرة الأولى في مسيرتها عن Pluribus

ريا سيهورن
ريا سيهورن
ريا سيهورن

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد