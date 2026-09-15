بعد التوقيع حتى 2030.. حمزة عبد الكريم: هدفي التألق وتسجيل الأهداف مع برشلونة

كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن قدراته وما يسعى إلى تقديمه للفريق الكتالوني حال حصوله على فرصة المشاركة مع المدير الفني هانسي فليك.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال بشأن ما يستطيع تقديمه للفريق وخصائصه كمهاجم: «أعتقد أننا جميعًا نعرف أن الأمر يتعلق بالأهداف. أنا مهاجم، وأعتقد أن كل مهاجم يريد تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه».

وأضاف مهاجم برشلونة: «وهناك أنا وجابرييل، وأيضًا نسيتم رافينيا».

وأشاد حمزة عبد الكريم بمستوى رافينيا خلال بداية الموسم، قائلًا: «أعتقد أن مبارياته الخمس الأولى كانت رائعة، ونريد أن نراه يواصل على هذا المستوى».

واختتم حديثه مؤكدًا: «بالنسبة لي، الأمر يتعلق فقط بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق».

وكان حمزة عبد الكريم قد وقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة تؤكد تمسك إدارة النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.