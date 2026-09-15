حمزة عبد الكريم على بُعد خطوة من الظهور الثاني بقميص برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن موقف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم من المشاركة مع برشلونة خلال مواجهة راسينج سانتاندير المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن حمزة عبد الكريم لن يبدأ المباراة في التشكيل الأساسي، إلا أن فرصه في الحصول على دقائق خلال اللقاء تبدو قوية، في ظل الثقة التي يحظى بها من جانب المدير الفني الألماني هانسي فليك.

وبحسب التقرير، يمنح فليك المهاجم المصري ثقة أكبر في الوقت الحالي مقارنة بالبلجيكي جيسي بيسيوو، وهو ما يعكس متابعة المدرب لتطور حمزة عن قرب ورغبته في منحه المزيد من الفرص مع الفريق الأول.

ورغم ذلك، لن يكون طريق حمزة عبد الكريم نحو الحصول على دقائق أكبر مع برشلونة سهلًا، في ظل وجود منافسة قوية على المراكز الهجومية.

ويأتي رافينها وجابرييل جيسوس ضمن أبرز الأسماء التي تنافس على حجز مكان في الخط الهجومي، ما يجعل كل دقيقة يحصل عليها حمزة فرصة مهمة لإثبات قدراته وإقناع فليك بأحقيته في المشاركة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويسعى المهاجم المصري إلى استغلال الفرص التي يحصل عليها، من أجل مواصلة التطور وفرض نفسه تدريجيًا داخل صفوف الفريق الأول لبرشلونة.