أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

تبحث الأمهات عن أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم ، حيث نحتاج لـ اكلات اقتصادية موفرة سهلة وسريعة تُحضر خلال نصف ساعة وبدون تكلفة كبيرة ولا تحتاج إلى لحوم أو فراخ، لذا ارتفعت عمليات البحث في جوجل عن تساؤل :" اعمل اكل ايه النهارده من غير فراخ ولا لحمه؟ " ، لذا نقدم لك في السطور التالية العديد من افكار اكلات سريعة التحضير و أكلات بدون لحوم وفراخ ..

اكلات بدون لحوم وفراخ

1. عجة بطاطس

المكونات:

2 بطاطس مبشورة

2 بيضة

بصلة صغيرة مفرومة

ملح + فلفل + كمون

ملعقة دقيق



2. كشري اقتصادي

المكونات:

1 كوب رز

1/2 كوب عدس بني

1/2 كوب مكرونة

حمص مسلوق

بصل مقلي

صلصة طماطم



3. فطيرة الجبنة بالجلاش

المكونات:

نصف كيلو جلاش

1 كوب جبنة (رومي أو قريش)

1 بيضة

1/2 كوب لبن

2 ملعقة سمنة



4. عدس أصفر

المكونات:

1 كوب عدس أصفر

بصلة + جزرة + طماطم

ثوم

ملح + كمون



5. بطاطس محمرة بالبصل

المكونات:

بطاطس مكعبات

بصلة شرائح

فلفل

ملح + فلفل



6. عجة كوسة

المكونات:

2 كوسة مبشورة

2 بيضة

بصلة صغيرة

شبت أو بقدونس

ملح + فلفل



7. أرز بالخضار

المكونات:

1 كوب رز

جزر + بسلة + فلفل

بصلة

ملح + فلفل



8. كفتة عدس

المكونات:

1 كوب عدس أصفر مسلوق

بصلة

ثوم

ملح + كمون + كسبرة

ملعقة دقيق



9. بيض بالبطاطس

المكونات:

بطاطس مكعبات

2 بيضة

بصلة

ملح + فلفل



اعمل اكل ايه النهارده من غير فراخ ولا لحمه؟



1-أرز بالشعرية + طاجن بسلة + سلطة + مخلل



٢-صنية مسقعة + عيش + مخلل



٣-كشرى مصرى + مخلل



٤-بطاطس محمرة + مكرونة + سلطة



٥-أرز بالخضار بالبشاميل + سلطة



٦-عدس + ارز + بصل في ماية وخل وليمون عيش



٧-بطاطس بيورية + بابا غنوج + شكشوكة + عيش وسلطة



٨-مكرونة محمرة + بيض مسلوق ومحمر + سلطة + بتنجان مخلل



9-بيتزا بالخضروات



10-عجة+ بطاطس محمرة + طماطم مخللة



11-قرنبيط + سلطة + مخلل + عيش

12-جلاش بالخضار والجبن + بطاطس محمرة







13-ارز بالبيض و صينية بطاطس + سلطه + مخلل

14-محشى كرنب + ملوخية



15-رنجة + بطاطس محمرة + بصل وخيار

اعمل غدا ايه النهاردة اقتصادي؟



-كوسة بالشاميل + سلطة



-ارز بالبسلة والجزر + بطاطس محمرة



-سمك فيليه + ارز صيادية + سلطة



-بصارة + عيش + مخلل



-مسقعة بالخل والتوم + بطاطس محمرة



-مكرونة بالصلصة + سلطة



-كشرى اصفر + مخلل+ بيض مسلوق



- ارز + ملوخية + شوربة

-عدس أصفر + عيش محمص + مخلل