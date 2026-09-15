أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

تبحث الأمهات عن أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم ، حيث نحتاج لـ اكلات اقتصادية موفرة سهلة وسريعة تُحضر خلال نصف ساعة وبدون تكلفة كبيرة ولا تحتاج إلى لحوم أو فراخ، لذا ارتفعت عمليات البحث في جوجل عن تساؤل :" اعمل اكل ايه النهارده من غير فراخ ولا لحمه؟ " ، لذا نقدم لك في السطور التالية العديد من افكار اكلات سريعة التحضير و أكلات بدون لحوم وفراخ ..
اكلات بدون لحوم وفراخ
1. عجة بطاطس
المكونات:
2 بطاطس مبشورة
2 بيضة
بصلة صغيرة مفرومة
ملح + فلفل + كمون
ملعقة دقيق
2. كشري اقتصادي
المكونات:
1 كوب رز
1/2 كوب عدس بني
1/2 كوب مكرونة
حمص مسلوق
بصل مقلي
صلصة طماطم
3. فطيرة الجبنة بالجلاش
المكونات:
نصف كيلو جلاش
1 كوب جبنة (رومي أو قريش)
1 بيضة
1/2 كوب لبن
2 ملعقة سمنة
4. عدس أصفر
المكونات:
1 كوب عدس أصفر
بصلة + جزرة + طماطم
ثوم
ملح + كمون
5. بطاطس محمرة بالبصل
المكونات:
بطاطس مكعبات
بصلة شرائح
فلفل
ملح + فلفل
6. عجة كوسة
المكونات:
2 كوسة مبشورة
2 بيضة
بصلة صغيرة
شبت أو بقدونس
ملح + فلفل
7. أرز بالخضار
المكونات:
1 كوب رز
جزر + بسلة + فلفل
بصلة
ملح + فلفل
8. كفتة عدس
المكونات:
1 كوب عدس أصفر مسلوق
بصلة
ثوم
ملح + كمون + كسبرة
ملعقة دقيق
9. بيض بالبطاطس
المكونات:
بطاطس مكعبات
2 بيضة
بصلة
ملح + فلفل
اعمل اكل ايه النهارده من غير فراخ ولا لحمه؟
1-أرز بالشعرية + طاجن بسلة + سلطة + مخلل
٢-صنية مسقعة + عيش + مخلل
٣-كشرى مصرى + مخلل
٤-بطاطس محمرة + مكرونة + سلطة
٥-أرز بالخضار بالبشاميل + سلطة
٦-عدس + ارز + بصل في ماية وخل وليمون عيش
٧-بطاطس بيورية + بابا غنوج + شكشوكة + عيش وسلطة
٨-مكرونة محمرة + بيض مسلوق ومحمر + سلطة + بتنجان مخلل
9-بيتزا بالخضروات
10-عجة+ بطاطس محمرة + طماطم مخللة
11-قرنبيط + سلطة + مخلل + عيش
12-جلاش بالخضار والجبن + بطاطس محمرة
13-ارز بالبيض و صينية بطاطس + سلطه + مخلل
14-محشى كرنب + ملوخية
15-رنجة + بطاطس محمرة + بصل وخيار
اعمل غدا ايه النهاردة اقتصادي؟
-كوسة بالشاميل + سلطة
-ارز بالبسلة والجزر + بطاطس محمرة
-سمك فيليه + ارز صيادية + سلطة
-بصارة + عيش + مخلل
-مسقعة بالخل والتوم + بطاطس محمرة
-مكرونة بالصلصة + سلطة
-كشرى اصفر + مخلل+ بيض مسلوق
- ارز + ملوخية + شوربة
-عدس أصفر + عيش محمص + مخلل