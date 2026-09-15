قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 اتفاقيات جديدة باستثمارات 83 مليون دولار.. وزير البترول: توسع كبير في البحث والاستكشاف بجنوب مصر
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
عبد اللطيف: استراتيجية تطوير التعليم يجب ألا ترتبط بشخص المسئول
الإعدام والسجن لمتهمين بواقعة إنهاء حياة مواطن والشروع في قتـ.ـل آخر بالإسكندرية
من رونالدو إلى صلاح.. بطل إيطاليا يقترب من قيادة طرابزون
شوقي غريب: نسعى لتوفير أجواء النجاح للمنتخبات.. و26 مدربا مصريا يحصلون على الرخصة "برو"
سلطنة عُمان ومملكة تايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
إيران وسوريا وأفغانستان على جدول مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة
وزير الخارجية العماني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات الإقليمية
قمة الرئيس السيسي وبن سلمان.. توافق مصري - سعودي على دعم أمن واستقرار السودان
الأوقاف تنفي صحة فيديو متداول بشأن غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور
وزير السياحة يستقبل مسؤولا فرنسيا ويستعرض كنوز توت عنخ آمون في معرض باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
رشا عوني

تبحث الأمهات عن أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم ، حيث نحتاج لـ اكلات اقتصادية موفرة سهلة وسريعة تُحضر خلال نصف ساعة وبدون تكلفة كبيرة ولا تحتاج إلى لحوم أو فراخ، لذا ارتفعت عمليات البحث في جوجل عن تساؤل :" اعمل اكل ايه النهارده من غير فراخ ولا لحمه؟ " ، لذا نقدم لك في السطور التالية العديد من افكار اكلات سريعة التحضير و أكلات بدون لحوم وفراخ .. 

جدول أكلات اقتصادية بدون لحوم أو فراخ.. 30 يوم توفير - الوطن

اكلات بدون لحوم وفراخ 

1. عجة بطاطس
المكونات:
2 بطاطس مبشورة
2 بيضة
بصلة صغيرة مفرومة
ملح + فلفل + كمون
ملعقة دقيق

 2. كشري اقتصادي
المكونات:
1 كوب رز
1/2 كوب عدس بني
1/2 كوب مكرونة
حمص مسلوق
بصل مقلي
صلصة طماطم

3. فطيرة الجبنة بالجلاش
المكونات:
نصف كيلو جلاش
1 كوب جبنة (رومي أو قريش)
1 بيضة
1/2 كوب لبن
2 ملعقة سمنة

4. عدس أصفر
المكونات:
1 كوب عدس أصفر
بصلة + جزرة + طماطم
ثوم
ملح + كمون
 

5. بطاطس محمرة بالبصل
المكونات:
بطاطس مكعبات
بصلة شرائح
فلفل
ملح + فلفل
 

15 اكله من غير لحمه ولا فراخ ولا سمك 🤝🧡🧡🧡

6. عجة كوسة
المكونات:
2 كوسة مبشورة
2 بيضة
بصلة صغيرة
شبت أو بقدونس
ملح + فلفل

 7. أرز بالخضار
المكونات:
1 كوب رز
جزر + بسلة + فلفل
بصلة
ملح + فلفل

8. كفتة عدس
المكونات:
1 كوب عدس أصفر مسلوق
بصلة
ثوم
ملح + كمون + كسبرة
ملعقة دقيق

 9. بيض بالبطاطس
المكونات:
بطاطس مكعبات
2 بيضة
بصلة
ملح + فلفل
 

15 اكله من غير لحمه ولا فراخ ولا سمك 🤝🧡🧡🧡

اعمل اكل ايه النهارده من غير فراخ ولا لحمه؟

 


1-أرز بالشعرية + طاجن بسلة  + سلطة + مخلل


٢-صنية مسقعة  + عيش + مخلل

٣-كشرى مصرى + مخلل

٤-بطاطس محمرة + مكرونة + سلطة

٥-أرز بالخضار بالبشاميل + سلطة

غداء الشهر كامل إقتصادي و موفر😋 بدون لحوم😋 افتحو الصور😋👇⤴️


٦-عدس + ارز + بصل في ماية وخل وليمون عيش

٧-بطاطس بيورية + بابا غنوج + شكشوكة + عيش وسلطة
 

٨-مكرونة محمرة + بيض مسلوق ومحمر + سلطة + بتنجان مخلل


9-بيتزا بالخضروات 
 

10-عجة+ بطاطس محمرة + طماطم مخللة


11-قرنبيط + سلطة + مخلل + عيش

12-جلاش بالخضار والجبن + بطاطس محمرة

 

منيو اكلات موفرة ❤️ وصفات بدون لحوم 👌 كل الوصفات بالتفصيل هتلاقوها ع الصفحه #وصفات #اكلات_موفرة #اكلات #طبٌخ #مصر


13-ارز بالبيض و صينية بطاطس + سلطه + مخلل

14-محشى كرنب + ملوخية
 

15-رنجة + بطاطس محمرة + بصل وخيار 

اعمل غدا ايه النهاردة اقتصادي؟ 


-كوسة بالشاميل + سلطة

-ارز بالبسلة والجزر + بطاطس محمرة

-سمك فيليه + ارز صيادية + سلطة

-بصارة + عيش + مخلل

-مسقعة بالخل والتوم + بطاطس محمرة
 

غداء الشهر كامل إقتصادي و موفر😋 بدون لحوم😋 افتحو الصور😋👇⤴️

-مكرونة بالصلصة  + سلطة

-كشرى اصفر + مخلل+ بيض مسلوق

- ارز + ملوخية + شوربة 

-عدس أصفر + عيش محمص + مخلل

اكلات بدون لحوم اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم اكلات اقتصادية مصرية اكلات سهلة وسريعة اكلات موفرة افكار اكلات للغداء اكلات بدون لحوم وفراخ اكلات بدون فراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

ترشيحاتنا

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

بإطلالة أنيقة .. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد