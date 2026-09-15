شوقي غريب: نسعى لتوفير أجواء النجاح للمنتخبات.. و26 مدربا مصريا يحصلون على الرخصة "برو"

أكد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم شوقي غريب أنه منذ توليه المهمة يسعى لتوفير الأجواء المناسبة لكل المنتخبات الوطنية المقبلة على ارتباطات مهمة، موجها الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على الدعم للمنتخبات الوطنية.

وقال غريب، في كلمته خلال حفل اتحاد الكرة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، إن المدرب الوطني يستحق الدعم والمساندة، لكن هذا لا يتعارض مع وجود خبير أجنبي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإشراف على مشروع اكتشاف المواهب.

وأضاف "أن هناك خطة طموحة للكرة المصرية تمثل رؤية لتطوير الكرة المصرية 2038، سيتم إعلانها قريبا في مؤتمر صحفي موسع بالتعاون بين اتحاد الكرة وعدد من الوزارات والهيئات المعنية".

وحول تطوير المدربين، أوضح أن هناك إدارات متخصصة في رخص التدريب وتحليل الأداء وغيرها، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا برخص المدربين، وخاصة الرخصة "برو" التي يشارك فيها 26 مدربا مصريا، وهناك وعد من المهندس هاني أبوريدة بتنظيم 3 دورات للرخصة الدولية "برو" للمدربين في مصر.



