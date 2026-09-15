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سلطنة عُمان ومملكة تايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عُمان ومملكة تايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

سلطنة عُمان ومملكة تايلاند
سلطنة عُمان ومملكة تايلاند
أ ش أ

وقّعت سلطنة عمان ومملكة تايلاند مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة والاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، ودعم تطور منظومة الطاقة.

وقع المذكرة نيابة عن حكومة سلطنة عُمان المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعن الجانب التايلاندي أكانات برومفان وزير الطاقة.

وتأتي المذكرة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والرغبة في تطوير التعاون في قطاع الطاقة على أساس المصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتهيئة فرص أوسع للتعاون بين المؤسسات والشركات، وتشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمار، وتعزيز التشاور الثنائي، والتبادل المنتظم للسياسات وأفضل الممارسات والتقنيات والمعلومات والبيانات إلى جانب التدريب وتنمية المهارات ونقل الخبرات، وتشغيل وتطوير المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة.

وتؤسس المذكرة كذلك "حوار عُمان - تايلاند بشأن سياسة الطاقة"، بمشاركة ممثلين من الجانبين وإمكانية إشراك القطاع الخاص، ليشكل منصة مؤسسية لتحديد المشاريع المشتركة، ووضع برنامج طويل الأجل للتعاون والتفاعل، وتحديد أوجه الدعم اللازمة لإنجاحها، كما تدعم المذكرة تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والتعاون في البحث العلمي، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين في مجالات الطاقة.

سلطنة عمان مملكة تايلاند وتطوير الطاقة

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