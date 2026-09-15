عمرو موسى: التنسيق المصري السعودي حتمية تفرضها خطورة الأوضاع بالمنطقة

رحب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التقارب والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ظهر اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول عددًا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين.

زيارة محمد بن سلمان للقاهرة

وقال موسى في منشور له على منصة (x) إن التقارب والتنسيق المصري السعودي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح حتمية تفرضها خطورة الأوضاع في المنطقة، في ظل ما تشهده من اعتداءات وتهديدات متصاعدة تطال عددًا من الدول العربية، فضلًا عن المخاطر التي تهدد أمن البحر الأحمر والملاحة في مياه المنطقة.

وأكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن مصر والسعودية ركيزتان أساسيتان في النظام العربي، وأن تقاربهما وتنسيقهما الوثيق يمثلان ضرورة لإطلاق حركة سياسية عربية شاملة تحفظ الأمن والمصالح العربية، وتعيد للعرب دورهم في تقرير مستقبل منطقتهم، مشددًا على أن «الصمت لم يعد خيارًا مقبولًا».

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.