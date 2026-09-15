أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة.. مفاجأة بشأن لذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار القاهرة، في مستهل زيارته الرسمية إلى مصر.



محمد بن سلمان: العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر تتمتع بالقوة والصلابة، مشددًا على أنها لا تتأثر بأي شكل من الأشكال.

الذهب في 2026.. هل الوقت مناسب للبيع؟.. الشعبة توجه رسالة للمواطنين

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التطورات الجيوسياسية وما يحدث على الساحة الدولية، إلى جانب القرارات الأمريكية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وزير الخارجية ونظيره الألماني: يجب الحفاظ على أمن الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره الألماني يؤكدان أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية.

وبحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الألماني، العلاقات الثانية والتطورات في الشرق الأوسط.



تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. خطوات جديدة لإنهاء 2.8 مليون طلب

بعد سنوات من التعقيدات والإجراءات التي عطلت حسم العديد من ملفات التصالح في مخالفات البناء، تتحرك الدولة نحو وضع حلول أكثر مرونة لتسريع إنهاء هذا الملف، استجابةً لشكاوى المواطنين وتقليل العقبات أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين، وتستهدف إزالة العقبات التي عطلت إنهاء ملفات التصالح خلال الفترة الماضية، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.92 جنيه

سعر الشراء: 51.78 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.93 جنيه

سعر الشراء: 59.76 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.04 جنيه

سعر الشراء: 69.84 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة



في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، تترقب الأسواق موقف أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد وتوفير المواد البترولية.

وكشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موقف الأسعار، مؤكدًا أن البنزين والسولار لن يشهدا أي زيادة حتى نهاية سبتمبر، مع ترقب اجتماع لجنة التسعير خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، 15 سبتمبر 2026.

القاهرة 36

الإسكندرية 32

شرم الشيخ 40

مطروح 31

أسوان 47

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 44

الدوحة 44

الكويت 44

القدس 32

الخرطوم 40