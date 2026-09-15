قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعدام والسجن لمتهمين بواقعة إنهاء حياة مواطن والشروع في قتـ.ـل آخر بالإسكندرية
من رونالدو إلى صلاح.. بطل إيطاليا يقترب من قيادة طرابزون
شوقي غريب: نسعى لتوفير أجواء النجاح للمنتخبات.. و26 مدربا مصريا يحصلون على الرخصة "برو"
سلطنة عُمان ومملكة تايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
إيران وسوريا وأفغانستان على جدول مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة
وزير الخارجية العماني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات الإقليمية
قمة الرئيس السيسي وبن سلمان.. توافق مصري - سعودي على دعم أمن واستقرار السودان
الأوقاف تنفي صحة فيديو متداول بشأن غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور
وزير السياحة يستقبل مسؤولا فرنسيا ويستعرض كنوز توت عنخ آمون في معرض باريس
حسام حسن: أختار اللاعبين بالعدل.. وضممت حمزة عبد الكريم لقناعتي به
وزير السياحة يستقبل مسؤول فرنسي بالجناح المصري في معرض IFTM Top Resa 2026 بباريس ⁠
لافروف: أوكرانيا سينتهي بها الأمر إلى تجنيد "قسري" للنساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لا للفضح أو التشهير.. أول تعليق من الأزهر على تصوير فتاة تشرب البيرة في تاكسي

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
أحمد سعيد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الخصوصية حقٌّ معتبرٌ لكلِّ الناس، والتعدي عليها أذى وانتهاكٌ لحق الغير؛ فتصوير الشخص في بيته، أو في مكان يظن فيه أنه في مأمن من أعين الناس، أو في موقف يكره أن يُصوَّر فيه، يُعدُّ تعديًا، ولو لم تُنشر الصورة أو الفيديو، قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]

متى يكون تصوير الآخرين حقا لإثبات تجاوزاتهم؟.. الأزهر يحسم الجدل

وأشار الأزهر للفتوى، في فتوى عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن الحاجة لتصوير شخص لإثبات اعتداء، أو توثيق حادث، أو حفظ حق، أو تقديم دليل لجهة مختصة، ونحو ذلك من المصالح المعتبرة؛ استنادًا إلى القاعدتين الفقهيتين: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الضرورة تُقدَّر بقدرها"، فيُنظر إلى الضروات والحاجات وقدرها، ولا ينبغي أن يتحول التوثيق إلى فضح وتشهير، ولا حفظ الحق إلى ابتزاز؛ فلا يصح أن يُزال ضرر ويحل محله ضرر مثله أو أعظم.

وأوضح الأزهر أن الحاجة أو الضرورة إلى التصوير لا تبرر نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في غالب الأحوال، ولا تبرر إظهار وجه الشخص وبياناته، أو السخرية منه والتشهير به؛ إذ يتحول التصوير بذلك من أداة لحفظ الحق إلى أداة للإيذاء وانتهاك الخصوصية.

وشدد الأزهر للفتوى على أن تداول الصور أو المقاطع المصورة دون إذن صاحبها، أو إعادة نشرها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يقل خطورة عن التعدي بالتصوير بغير وجه حق؛ فتعثّر الشخص أو وقوعه في موقف محرج، لا يعني أن خطأه أصبح ملكًا للمتفرجين؛ بما يسهم في انتشار الضرر وتوسيع دائرة التعدي وانتهاك الخصوصية، فلا يجوز أن تكون الرغبة في المشاهدة أو زيادة التفاعل سببًا في إيذاء الناس والتشهير بهم.

وتابع أن الستر على الناس عند وقوع خطأ -في كثير من الحالات- قد تكون فيه مصلحة الفرد والمجتمع، وهذا لا يعني تبرير الخطأ أو إقراره، بل قد يكون عونًا للمذنب على الإقلاع عن ذنبه، وللمخطئ على الرجوع عن خطئه، وحفظًا لكرامته من أن تتحول زلته العابرة إلى وصمةٍ تلاحقه وأهله وأولاده، وقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [متفق عليه].

ووجه الأزهر للفتوى "حري بالمسلم أن يراعي في التصوير -إن فعله- مصلحة الناس وحقوقهم؛ فإن كان التصوير لحفظ حقٍّ أو دفع ضررٍ أو توثيق واقعةٍ معتبرة، اقتصر فيه على قدر الحاجة، وإيصاله إلى الجهات المعنية، ولا يتجاوز به إلى التشهير أو الإيذاء، وإن لم تدعُ إليه حاجة ، فالأولى أن يعرض عن تصوير الناس وتتبع عثراتهم، وأن يستر ما رآه ولا يزيد أذاهم بنشره أو تداوله".

واستشهد بقول سيدنا رسول الله ﷺ: "يا معشرَ من آمنَ بلسانِه ولم يدخلْ الإيمانُ قلبَه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبعوا عوراتِهم، فإنه من اتَّبعَ عوراتِهم يتَّبعُ اللهُ عورتَه، ومن يتَّبعِ اللهُ عورتَه يفضحُه في بيتِه" [أخرجه أبو داود]، وقال الله تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} [النور: 12]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أحمد]

واختتم "لا ينبغي أن يجعل الإنسان حياته العامة مشاعًا، أو كلأً مباحًا يرتع فيه الجميع؛ فلكل إنسان خصوصيته وحقه في أن تُصان كرامته، وألا تتحول لحظاته العابرة وأخطاؤه إلى مادةٍ للتداول والتشهير".

مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر للفتوى متى يكون تصوير الآخرين حقا لإثبات تجاوزاتهم أول تعليق من الأزهر على تصوير فتاة تشرب البيرة الأزهر أول تعليق من الأزهر على تصوير فتاة تشرب البيرة في تاكسي تصوير الآخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

ترشيحاتنا

لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة

عمرو موسى: التنسيق المصري السعودي حتمية تفرضها خطورة الأوضاع بالمنطقة

الإمارات وألبانيا

الإمارات وألبانيا تؤكدان أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل للشعوب

ميناء رفح البري

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ84 من العائدين الفلسطينيين

بالصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

بإطلالة أنيقة .. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد