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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنفي صحة فيديو متداول بشأن غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

نفت وزارة الأوقاف صحة ما تضمنه فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور، بزعم غلقه بسبب رفع الأذان.

الأوقاف تنفي غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور

وأوضحت الوزارة أن ما ورد في الفيديو عارٍ عن الصحة، وأن المسجد لم يتم افتتاحه للجمهور من الأساس، وأنه ما زال في طور استكمال التشطيب النهائي تمهيدا لافتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وشددت الوزارة على أن رفع الأذان ليس سببًا لغلق المسجد أو عدم افتتاحه، وأن إجراءات افتتاح المساجد تتم وفق الضوابط المنظمة، وبعد استكمال جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها لاستقبال المصلين.

ودعت وزارة الأوقاف إلى تحري الدقة قبل تداول المقاطع أو المعلومات غير الموثقة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو تقديم صورة غير صحيحة عن جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله وخدمتها.

وتواصل الوزارة جهودها في خدمة بيوت الله وتهيئتها على الوجه اللائق، والعمل على توفير بيئة إيمانية تليق بقدسية المساجد ورسالتها الدعوية والمجتمعية.

الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف تنفي غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور مسجد الدعاء

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