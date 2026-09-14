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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تكثف حملات المتابعة الميدانية على المديريات الإقليمية لتعزيز الحوكمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ حملاتها التفتيشية والميدانية الموسعة على المقار التنفيذية والإدارية بالمديريات الإقليمية، للتأكد من انتظام سير العمل الدعوي والإداري وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني.

وزارة الأوقاف تكثف حملات المتابعة الميدانية على المديريات

واستهدفت الجولات الميدانية، التي نفذها أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، المرور على ثلاثة دواوين رئيسية للمديريات الإقليمية وما يتبعها من إدارات فرعية؛ حيث شملت الجولة ديوان عام مديرية أوقاف الإسكندرية و11 إدارة فرعية تابعة لها، وديوان مديرية أوقاف بني سويف و8 إدارات فرعية، بالإضافة إلى ديوان مديرية أوقاف السويس و5 إدارات فرعية.

واطلعت اللجان المكلفة خلال المرور على آليات الانضباط الإداري ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الدعوي، حيث رصدت الإيجابيات لتعزيزها، وتابعت الملاحظات الميدانية للتعامل الفوري معها ومعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة.

وأكدت الوزارة استمرار هذه الحملات الميدانية بصفة دورية لتشمل كافة مديريات الجمهورية، إرساءً لقواعد الانضباط المؤسسي، وتطويرًا لمنظومة العمل بما يكفل خدمة المساجد ورعايتها على الوجه الأكمل.

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