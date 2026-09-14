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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توافد النجوم على ختام مهرجان ميدفست مصر

حفل ختام مهرجان ميدفست مصر
حفل ختام مهرجان ميدفست مصر
أحمد إبراهيم   -  
مصور عمر خالد

توافد عدد من النجوم على حفل ختام مهرجان ميدفست مصر فى دورته الثامنة والتى أقيمت فى الفترة من 10 الى 14 سبتمبر الحالى. 

وحرص على حضور المهرجان عدد من صناع الأفلام المشاركة بالمهرجان منهم منى داود مخرجة فيلم "لوحدي" و مارك أيمن مخرج فيلم "قمع" والفنان رمزي لينر الى جانب عدد من صناع الأفلام المشاركة فى المهرجان. 

واستضاف مهرجان ميدفست مصر في دورته الثامنة بالجامعة الأمريكية برنامجًا خاصًا لأفلام أكاديمية FAMU السينمائية في براغ، بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الأكاديمية، وذلك باعتبارها ضيف شرف للمهرجان.

وتضمن البرنامج عرض خمسة أفلام من إنتاج الأكاديمية، تتناول موضوعات مختلفة مرتبطة بالصحة النفسية، من بينها اكتئاب ما بعد الولادة، وفقدان الأشخاص المقربين، وصورة الجسد والتنمر المرتبط بها، إلى جانب توظيف الرسوم المتحركة والكوميكس في معالجة هذه الموضوعات.

أفلام فامو.. 80 عامًا من صناعة السينما

وأوضح كريم عبدالعزيز، مدير المشاريع الثقافية بالمركز الثقافي التشيكي وسفارة التشيك، أن المشاركة في الدورة الثامنة تأتي احتفالًا بمرور 80 عامًا على تأسيس أكاديمية FAMU، وهي مدرسة متخصصة في السينما والفنون السمعية البصرية في العاصمة التشيكية براغ، مشيرًا إلى أن البرنامج اختير ليجمع بين الاحتفال بتاريخ الأكاديمية وموضوع الدورة المرتبط بالصحة النفسية.

وأضاف عبد العزيز أن الأفلام الخمسة تتناول الصحة النفسية من زوايا مختلفة، من خلال موضوعات مثل اكتئاب ما بعد الولادة، وفقدان أشخاص مقربين، وصورة الجسد، مؤكدًا أن اختيار هذه الأعمال جاء لارتباطها بالمشروع الرئيسي للمهرجان.

وأشار إلى أن فكرة التعاون بدأت من الرغبة في تقديم أفلام من الأكاديمية التشيكية للجمهور المصري، خاصة مع وجود طلاب مصريين درسوا في FAMU، إلى جانب أسماء سينمائية بارزة تخرجت فيها، مثل المخرج ميلوش فورمان. 

مهرجان ميدفست مصر فيلم لوحدي أفلام فامو

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