قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
استبعاد حكمي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر بالبريميرليج
لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني
الحكومة تكشف تفاصيل توجيه مدبولي بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
أسامة كمال: مصر وقعت 10 آلاف اتفاقية للبحث عن البترول.. وهذه الاتفاقيات يحكمها نظام صارم
الغرافة القطري يعلن ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر
الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بمنطقة الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة"

اعمال تطوير العلمين الجديدة
اعمال تطوير العلمين الجديدة
ايمن محمود

تواصلت جهود جهاز مدينة  العلمين الجديدة  للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،.

إحلال وتجديد التربة وتنفيذ الزراعات

تابع المهندس ماجد بغدادي، مدير إدارة الزراعة، بالعلمين الجديدة  أعمال إحلال وتجديد التربة وتنفيذ الزراعات والمسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة شبكات الري وتنفيذ شبكات ري حديثة تتواءم مع طبيعة ومتطلبات المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، بما يساهم في الحفاظ على الزراعات ورفع كفاءة المساحات الخضراء.

كما تشمل الأعمال رفع كفاءة الزراعات والمساحات الخضراء بمنطقة الإسكان المتميز، بما يعزز من المظهر الحضاري للمنطقة ويتناسب مع الطابع العمراني المتميز لمدينة العلمين الجديدة، في إطار حرص جهاز المدينة على توفير بيئة حضارية ومستدامة تواكب حجم المشروعات والتنمية التي تشهدها المدينة.

وأكد المهندس عبد العزيز سليمان، نائب رئيس الجهاز، أهمية استمرار أعمال المتابعة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكات الري، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين عليها.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد