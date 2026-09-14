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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيف الدين البشير: ميليشيا الدعم السريع تتراجع وتحاول مفاقمة المعاناة الإنسانية في بعض مناطق السودان

الدعم السريع
الدعم السريع
عادل نصار

قال الدكتور سيف الدين البشير، المستشار السابق لوزارة الخارجية السودانية والباحث في العلاقات الدولية، إن ميليشيا الدعم السريع تتراجع بشكل كبير، وتحاول في الوقت نفسه تشتيت انتباه الجيش وتفاقم المعاناة الإنسانية في بعض المناطق.

وأوضح البشير، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا الأمر مفهوم في سياق تراجع الميليشيا، وكذلك في سياق الصراعات القبلية التي تضربها، إلى جانب الفضائح المتلاحقة المرتبطة بها من منظور انتهاكاتها وفضائعها تجاه الشعب السوداني.

وأضاف أن الميليشيا تصعّد في مناطق متفرقة بهدف القول إنها لا تزال موجودة، رغم أنها تمضي إلى زوال بشهادة كل المراقبين في العالم مشيرًا إلى أن ذلك يحظى بشهادة مراقبين في أنحاء العالم.

وأكد أن هذا السيناريو من المؤكد أن يفاقم الأزمات الإنسانية، مشددًا في الوقت ذاته، على أن الحصيلة الكلية والوعي الجمعي السوداني يمضيان نحو القضاء المبرم على هذه الميليشيا.

سيف الدين البشير الخارجية السودانية العلاقات الدولية

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