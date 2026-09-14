ما أفضل دعاء لمن تبحث عن زوج صالح؟.. أمين الإفتاء ينصح بـ11 كلمة مستحبة

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أفضل دعاء لمن تبحث عن زوج صالح، موضحًا أن الدعاء من أهم أبواب التوفيق في مثل هذه الأمور.

ما أفضل دعاء لمن تبحث عن زوج صالح؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من الأدعية العظيمة التي يُستحب ترديدها قول الله تعالى: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الدعاء يحمل معاني شاملة، حيث يسأل العبد فيه الله أن يرزقه زوجًا صالحًا يكون سببًا في السكينة والراحة، وأن يجعل ذريته صالحة تقر بها العين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم ينبغي أن يُلح في الدعاء، مع الأخذ بالأسباب والسعي في الطريق الحلال، مؤكدًا أن التوفيق بيد الله وحده، وهو القادر على أن يرزق الإنسان بما يتمنى في الوقت الذي يقدره له.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الجمع بين الدعاء واليقين وحسن الظن بالله من أعظم أسباب الإجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه بصدق.