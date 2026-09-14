إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن وقوع انفجار في ناقلة النفط “ألجايا”، اليوم الإثنين؛ إثر اصطدامها بلغم في أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني قائلا "حذرنا من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني، ونعلن أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد فيه إن النفط يواصل التدفق عبر مضيق هرمز، داعياً دول العالم إلى تعويض الولايات المتحدة عن تكاليف ما وصفه بـ"الصراع المفتعل " عقب انتهائه.

وأضاف ترامب -في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الإثنين- أن الدول التي قال إنها لم تقدم أي مساعدة لنا على الإطلاق “يجب أن تتحمل جزءاً من تكلفة ما تقوم به الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنها ستفعل ذلك.