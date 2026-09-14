إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا تراجع ملحوظ في الإنتاج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، رغم نجاح القطاع في زيادة قيمة صادراته والحفاظ على موقعه كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد التركي.

ووفق أحدث بيانات جمعية مصنعي السيارات التركية OSD، انخفض إجمالي إنتاج السيارات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل نحو 841 ألفا و583 مركبة.

وكان الانخفاض أكثر حدة في سيارات الركوب، التي تراجع إنتاجها بنحو 19% إلى 458 ألفا و169 سيارة، بينما ارتفع إجمالي الإنتاج عند إضافة الجرارات الزراعية إلى نحو 854 ألفا و860 وحدة.

وفي المقابل، حققت المركبات التجارية أداء أفضل، إذ ارتفع إنتاجها خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 12%، مدفوع بزيادة إنتاج المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 7% والخفيفة بنسبة 12%.

وبلغ متوسط استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع السيارات نحو 59%، بينما سجلت المركبات الخفيفة 60% والشاحنات 57% والحافلات والحافلات الصغيرة 67%، مقابل 27% فقط في قطاع الجرارات.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، تراجعت صادرات السيارات من حيث عدد الوحدات بنسبة 12% إلى 597 ألفا و594 مركبة، نتيجة انخفاض صادرات سيارات الركوب بنسبة 28%، رغم ارتفاع صادرات المركبات التجارية 9% والجرارات 14%.

ورغم انخفاض أعداد السيارات المصدرة، ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 27.2 مليار دولار، بزيادة 2.5% على أساس سنوي، لتحتفظ صناعة السيارات بمكانتها كأكبر قطاع تصديري في تركيا، بحصة بلغت نحو 17% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وسجلت صادرات سيارات الركوب وحدها تراجعا بنسبة 9% إلى 6.8 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الرئيسية للسيارات 1%، وزادت صادرات الصناعات المغذية بنسبة 4%.

أما السوق المحلية، فسجلت بدورها تراجعا بنسبة 12% في إجمالي المبيعات إلى 745 ألفا و597 مركبة، مع انخفاض مبيعات سيارات الركوب 14% إلى 564 ألفا و241 سيارة.

وتراجعت مبيعات المركبات التجارية 5%، في حين بلغت حصة السيارات المصنعة محليا نحو 35% من سوق سيارات الركوب، و23% من سوق المركبات التجارية الخفيفة.