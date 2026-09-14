انتصارات مصرية في الكرة الطائرة بدورة «القاهرة 2026» للجامعات الإفريقية

تواصلت منافسات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، حيث شهدت منافسات الكرة الطائرة للرجال إثارة كبيرة وتنظيمًا مميزًا أسفر عن حسم عدة جامعات مصرية لمبارياتها بنجاح.

​وجاءت نتائج مواجهات الكرة الطائرة للرجال كالتالي: فازت ​جامعة الجلالة على الجامعة الأمريكية بالقاهرة بنتيجة (3 - 0)، وانتصرت ​جامعة مصر الدولية على جامعة بنغازي (ليبيا) بنتيجة (3 - 1)، كما حققت جامعة العاصمة الفوز على جامعة زامبيا بنتيجة (3 - 0)، وتفوقت ​جامعة عين شمس على جامعة باراكو (بنين) بنتيجة (3 - 1).

وتُقام الدورة برعاية وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU) برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبتنظيم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور هشام أحمد علي مدير البطولة.

​وتكتسب دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» أهمية خاصة هذا العام؛ إذ تتزامن مع احتفالات يوم الاتحاد الإفريقي واليوم العالمي للرياضة الجامعية، إلى جانب اليوبيل الذكري الـ55 لتأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية؛ ما يجعل من العاصمة المصرية منصة إقليمية تجمع شباب القارة لتعزيز قيم التعاون والصداقة والروح الرياضية.