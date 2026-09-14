خلال اللقاء المفتوح.. محافظ قنا يبحث 260 طلبا وشكوى للمواطنين بمختلف القطاعات

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اللقاء المفتوح مع المواطنين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، وبمشاركة عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء، بحث محافظ قنا 260 طلبًا وشكوى تنوعت بين قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والزراعة، والمجالس المحلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخدمية الأخرى التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

وشهد اللقاء، البت الفوري في عدد من الطلبات التي استوفت الإجراءات، فيما تم إحالة باقي الموضوعات إلى الجهات المختصة لسرعة دراستها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على تفعيل منظومة المتابعة الدورية لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ الحلول، بما يرسخ نهج التواصل المباشر مع أبناء محافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن اللقاء المفتوح مع المواطنين، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطن القنائي، للوقوف على المشكلات الملحة وبحث الحلول الجذرية لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والخدمية، مشدداً على أن الأجهزة الحكومية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة فحص الطلبات وتقديم خدمات عادلة وشفافة تلبي طموحات المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

