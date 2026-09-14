مواقف قنا: وصول 19 أتوبيس في 90 دقيقة ونقلنا جميع الركاب بسلاسة

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار المتابعة الميدانية واليومية لانتظام حركة العمل وسير الحركة المرورية بمجمع مواقف قنا الجديد بمدينة قنا الجديدة، مشيراً إلى أن تشغيل المجمع هدفه تخفيف الازدحام والتكدس المروري عن قلب مدينة قنا الأم، وتوفير منظومة نقل حضارية ومتكاملة تليق بأبناء المحافظة.

وقال محمد حسن، مدير مشروع المواقف بقنا، إن العمل والحركة داخل مجمع المواقف الجديد منتظمة بشكل كامل، وسط الدفع بكافة سيارات السيرفيس والتاكسي اللازمة لاستيعاب الكثافات وركاب المحافظات والمراكز.

وأضاف مدير مشروع المواقف بقنا، بأنه جرى استيعاب كافة كثافات الركاب فور وصول 19 أتوبيس خلال ساعة ونصف فقط، حيث جرى التعامل المباشر والسريع مع أعداد القادمين بفضل الاستعداد المسبق وتوفير أعداد كافية من سيارات السيرفيس والتاكسي.



وتابع حسن، بالإضافة إلى 2 ميني باص، حيث تم نقل كافة المواطنين وركاب الأتوبيسات بسلاسة إلى وجهاتهم المختلفة داخل وخارج المدينة.

وأكد مدير مشروع المواقف بقنا، انضباط واستقرار الحالة العامة والسيولة المرورية داخل المجمع، مطالباً المواطنين والسائقين أهمية التكاتف والترابط لإنجاح هذه المنظومة الجديدة، والالتزام التام بالأماكن والمواقف المحددة لكل خط داخل مجمع المواقف لضمان استمرارية النظام وتسهيل الحركة على الجميع.