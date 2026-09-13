محافظ قنا يوجه بسرعة دخول مشروعات "حياة كريمة" للخدمة

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في مختلف القرى المستهدفة لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

واستعرض محافظ قنا، عدداً من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز أعمال التنفيذ المتبقية ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي المحافظة.

وشدد الببلاوي، على ضرورة استمرار المتابعة والمرور الميداني بشكل دوري، مع ضرورة سحب العينات اللازمة من محطات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل تشغيلها فعليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار في عدد من القرى لضمان انتظام تشغيل شبكات الصرف الصحي بكفاءة عالية.

ووجه محافظ قنا، بمواصلة متابعة معدلات التنفيذ بدقة في جميع مواقع العمل، مشددًا على أهمية مراجعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع في كل من خزام وفرشوط ودشنا لضمان سرعة إنجازها ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والعقيد محمد همام، رئيس قطاع مشروعات قنا بالهيئة الهندسية، والرائد محمود مرسي، الهيئة الهندسية، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وسحر سليمان، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.





