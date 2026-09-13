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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

يدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إمكانية استدعاء عمر عبد المجيد، لاعب جرويتر فورت الألماني، للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويبلغ عمر عبد المجيد من العمر 21 عامًا، كما يحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، وهو ما منحه فرصة مبكرة لخوض تجربة الاحتراف والتطور داخل منظومة كرة القدم الألمانية.

ويمتلك اللاعب تجربة سابقة مع المنتخبات المصرية، بعدما ارتدى قميص منتخب الشباب وشارك تحت قيادة محمود جابر، ثم وائل رياض، وخاض عددًا من المباريات الدولية مع الفراعنة على مستوى الشباب.

ويشغل عبد المجيد مركز لاعب الوسط المهاجم، كما يتميز بقدرته على أداء أكثر من دور داخل الملعب، إلى جانب امتلاكه إمكانيات جيدة في صناعة اللعب، وهو ما ساهم في لفت الأنظار إليه داخل ناديه الألماني.

وسبق للاعب ارتداء قميص هامبورج قبل انتقاله إلى جرويتر فورت، كما حظي بإشادة من صحيفة "بيلد" الألمانية خلال الفترة التي تم خلالها تصعيده إلى الفريق الأول.

وكان عمر عبد المجيد قد دخل تاريخ هامبورج بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول، وذلك عندما حصل على فرصة الظهور في دوري الدرجة الثانية الألماني عام 2022، خلال مواجهة أرمينيا بيلفيلد.

ويأتي اهتمام حسام حسن بضم اللاعب في ظل متابعة الجهاز الفني لعدد من العناصر الشابة صاحبة التجارب الأوروبية، بهدف تدعيم صفوف المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة في التصفيات الأفريقية.

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