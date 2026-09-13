مدرب الجيش الرواندي: الزمالك فريق كبير.. وعموتة بعقلية أوروبية

تحدث المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن مواجهة الزمالك المرتقبة، مؤكدًا صعوبة المباراة وقوة المنافس، لكنه شدد في الوقت نفسه على رغبة فريقه في تحقيق الفوز والتأهل.

قال عبد الرحيم طالب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك يمتلك فريقًا مميزًا ويتمتع بثقافة تحقيق البطولات، إلى جانب امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة، مؤكدًا أن فريقه سيدخل المباراة بهدف تحقيق الانتصار رغم صعوبة المواجهة.

أضاف المدير الفني للجيش الرواندي أن الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين المميزين ويمتلك قوة كبيرة، لكنه شدد على أن فريقه أيضًا لديه عناصر جيدة وقادرة على المنافسة، معتبرًا أن حظوظ الفريقين متساوية قبل انطلاق المباراة.

أوضح: «سنخوض المباراة كإخوة وبروح رياضية، ونعلم أن المنافس يمتلك لاعبين ممتازين، لكن فريقنا لديه أيضًا عناصر مميزة وهدفنا هو تحقيق الفوز».

وتطرق عبد الرحيم طالب إلى تجربة كرة القدم المغربية، موضحًا أن الهدف الأساسي في بلاده يتمثل في تكوين فرق ولاعبين قادرين على الوصول إلى المستوى الأوروبي، من خلال العمل الذي يتم داخل أكاديمية محمد السادس، وهو ما ساهم في تطور الكرة المغربية وتقديم كرة قدم شاملة.

أشاد مدرب الجيش الرواندي بالحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أنه مدرب عربي يمتلك عقلية أوروبية، ويتمتع بالالتزام والاحترام إلى جانب خبراته التدريبية الكبيرة.

أشار إلى أن عموتة لم يتأقلم بشكل كامل مع الأجواء في الأهلي حتى الآن، لكنه أرجع ذلك إلى حجم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها داخل النادي، متمنيًا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

أكد عبد الرحيم طالب أن عموتة يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط، موضحًا أنه سبق أن واجه ضغوطًا أكبر خلال تجربته مع منتخب الأردن، وكذلك أثناء توليه تدريب الوداد المغربي، ولذلك فإنه قادر على التعامل مع الضغط الموجود داخل الأهلي.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة مدرب متمرس ويستحق النجاح، متمنيًا أن يحالفه التوفيق في تجربته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.