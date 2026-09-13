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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد «ملك الهاتريك».. إنجاز تاريخي مع الأهلي والزمالك وبيراميدز

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

حقق عبد الله السعيد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» بقميص الأندية الثلاثة الكبرى في الكرة المصرية، الأهلي والزمالك وبيراميدز.

عبدالله السعيد 

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عبد الله السعيد سبق له تسجيل هاتريك مع الأهلي وبيراميدز، قبل أن يكرر الأمر بقميص الزمالك.

وسجل السعيد أول هاتريك له مع الأهلي أمام النصر للتعدين يوم 8 مايو 2017، في الدوري المصري الممتاز موسم 2016-2017، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وبعد انتقاله إلى بيراميدز، تمكن السعيد من تسجيل هاتريك آخر في شباك طنطا يوم 10 أغسطس 2020، ضمن منافسات الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وقاد فريقه للفوز بثلاثية دون رد.

واكتمل إنجاز عبد الله السعيد مع الزمالك بعدما سجل ثلاثة أهداف متتالية في شباك إيه إس بورت، خلال الدقائق 7 و8 و18، ليحقق ثالث هاتريك له مع الأندية المصرية الثلاثة.

وجاء إنجاز السعيد بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك إيه إس بورت بطل جيبوتي، خلال مباراة الزمالك في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت 12 سبتمبر 2026.

ويُعد هاتريك الزمالك هو الأول لعبد الله السعيد منذ ثلاثيته بقميص بيراميدز أمام طنطا عام 2020، كما أصبح خامس لاعب يسجل هاتريك للزمالك في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا.

عبدالله السعيد الاهلي الزمالك

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