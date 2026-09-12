أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجرم الحرب نتنياهو، مغتصب الأراضي العربية، كان واقفًا على جبل الشيخ في سوريا الذي احتلوه بعد 8 ديسمبر 2024.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" أنا في منتهى الحزن زي كل مواطن مصري وعربي لما ألاقي مجرم الحرب نتنياهو يقف على جبل الشيخ في سوريا.. ده أمر يزعل".

وتابع :" هذا مشهد حزين يزعلنا عشان سوريا العربية الشقيقة التي عاوزين ليها الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قصف منطقة في لبنان مستخدمًا 1200 طن متفجرات، عملت زلزالًا بقوة 4 ريختر، متسائلًا: «طيب هل حزب الله حقق انتصار؟ لا معملش حاجة».