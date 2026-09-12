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طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل لمدة 30 دقيقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل لمدة 30 دقيقة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تعطلت حركة الطيران في مطار بروكسل بالعاصمة البلجيكية لمدة نحو 30 دقيقة، مساء الجمعة؛ بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من المطار، في واقعة أعادت المخاوف الأمنية المرتبطة بتوغلات الطائرات المسيرة إلى الواجهة مجددًا.

وأعلنت شركة «سكايز» المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية، السبت، تفعيل الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الطائرات المسيرة، والتي تتضمن وقف حركة المرور على مدرج المطار لمدة 30 دقيقة عقب رصد الطائرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الشركة «كورت فيرويلجن»، أن الطائرة المسيرة اختفت بعد رصدها، مشيرًا إلى أنه لم يتم الكشف عن نوعها، كما رفض الإدلاء بتفاصيل بشأن عدد الرحلات التي جرى تحويل مسارها بسبب الواقعة.

وتأتي الحادثة بعد نحو عام من سلسلة توغلات مماثلة قرب مطارات مدنية وقواعد عسكرية ومنشأة للطاقة النووية في بلجيكا، ما أثار مخاوف واسعة بشأن السلامة والأمن.

وفي نوفمبر، أعلنت السلطات البلجيكية شراء طائرات مسيرة دفاعية ملغومة من شركة في لاتفيا، في إطار إجراءاتها لمواجهة التهديدات المحتملة المرتبطة بالطائرات المسيرة.

حركة الطيران في مطار بروكسل بروكسل رصد طائرة مسيرة مطار بروكسل بلجيكا

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