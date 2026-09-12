المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

صرحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطاعن مرتضى منصور على قرار سحب أرض نادي الزمالك باستخراج وتقديم صورة من إيصال سداد الاشتراك عن العام 2026-2027.

كما صرحت له باستخراج وتقديم صورة من اجتماع الجمعية العمومية، وما يفيد صدور قرار بإسقاط عضويته.

من جانبها، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور، على قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.

وتقدم مرتضى منصور، بطعن ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، مطالبًا بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتواصل المحكمة نظر النزاع المتعلق بالأرض المخصصة للنادي، في ضوء ما يقدمه طرفا الخصومة من مستندات ومذكرات دفاع، تمهيدًا للفصل في الطعن خلال الجلسات المقبلة.