قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا
سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع
قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟
إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي
برلماني: الأصول غير المستغلة ثروة يجب توظيفها في الصناعة والاستثمار
عزل قائد قيادة عمليات ميسان .. قرار عراقي عاجل بعد الهجوم على السعودية
يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب
آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح
هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى
دعاء شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة للرزق والفرج وقضاء الحوائج
استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. الأحد
عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والركل على أحد أفراد الأمن الإدارى بأحد الأندية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لشرطة النجدة بالجيزة بوجود تعدى أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبالإنتقال تم التقابل مع (فرد أمن إدارى بأحد الأندية بدائرة القسم) وبسؤاله أقر أنه حال تواجده بمحل عمله حضرت إليه السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وطلبت منه دخول النادى ، ولدى إفهامها أن البوابة مخصصة لدخول الأعضاء فقط ، قامت بالتعدى عليه بالسب والركل مما تسبب فى إصابته بكدمة بالقدم.

أمكن تحديد وضبط (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وإتهمت فرد الأمن الإدارى بالتعدى عليها بالسب.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة .. وعرضها على النيابة العامة.



 

الأجهزة الأمنية أفراد الأمن نيو جيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

جنش

جنش عن موقفه من الانتقال للأهلي : الاحتراف جعل الأموال تغلب الانتماء

مبابي

مبابي يفتح النار على المقارنات مع ميسي.. ويؤكد: الكرة الذهبية في مرمى ريال مدريد

تشيلسي

تشيلسي يعلن تمديد عقد بيدرو نيتو حتى 2032

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد