أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع بيزيرا ويفجر مفاجأة بشأن ميشالاك

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النادي من بيع البولندي كونراد ميشالاك والبرازيلي خوان بيزيرا، إلى جانب كواليس بعض الصفقات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد سليمان، خلال ظهوره عبر برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، إن الموقف الرسمي لنادي الزمالك حتى الآن هو عدم بيع بيزيرا، مشيرًا إلى أن هذا هو القرار المعلن من جانب النادي.

وأوضح: «في بيان طلع رسمي من نادي الزمالك إن بيزيرا مش هيتباع، وده الحاجة الرسمي اللي قدامي».

وكان مهيب عبدالهادي قد أكد خلال الحلقة أنه أعلن في وقت سابق أن الزمالك اتخذ قرارًا ببيع بيزيرا، وأن اللاعب ينتظر العودة إلى مصر، قبل أن يكشف عن وجود أصوات داخل مجلس الإدارة ترفض فكرة رحيله.

أحمد سليمان: بيزيرا لم يحضر إلى النادي

وأشار سليمان إلى أن بيزيرا لم يحضر إلى النادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة عودته أولًا قبل حسم موقفه.

وقال: «بيزيرا محضرش وتغيب عن التواجد في النادي، فلازم ييجي الأول».

وأضاف أنه في حال كان مسؤولًا عن ملف كرة القدم واتخاذ القرار في الوقت الحالي، فإنه سيبحث أولًا عن الفائدة التي سيحققها النادي من استمرار اللاعب أو رحيله.

وتابع: «لو أنا مسؤول عن ملف الكرة وعن القرار حاليًا، لازم أشوف أنا هستفيد منه بإيه».

2.5 مليون دولار تكلفة بيزيرا مع الزمالك

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك عن القيمة التي يرى أن اللاعب كلف بها خزينة النادي، مؤكدًا أن إجمالي التكلفة وصل إلى نحو 2.5 مليون دولار خلال عام واحد، وفق حساباته.

وقال: «اللاعب ده كلف الزمالك مليون و800 ألف دولار بجانب راتبه، بجانب 20% غير الضرائب، يعني مكلف النادي 2.5 مليون دولار في سنة واحدة بس، مينفعش أبيعه بالأرقام دي خالص».

وعندما سأله مهيب عبدالهادي عن التصريحات التي ترددت بشأن عدم تكلف الزمالك أي مبالغ كبيرة في صفقة بيزيرا، رد سليمان: «مين قال؟ أنت بتقرا كلام من على السوشيال ميديا».

أحمد سليمان: لست صاحب القرار حاليًا

وردًا على سؤال مهيب عبدالهادي بشأن كونه عضوًا في مجلس الإدارة وله دور في اتخاذ القرارات، أوضح سليمان أنه ليس المسؤول عن ملف الكرة في الوقت الحالي.

وقال: «أنا مش صاحب قرار حاليًا، أنا مجرد عضو مجلس إدارة ضمن المجلس».

وأشار سليمان إلى حجم الإنفاق على فريق الكرة خلال الفترة التي كان فيها مشرفًا على الملف، موضحًا أن المصروفات بلغت نحو 500 مليون جنيه في السنة الأولى، ثم ارتفعت خلال العام الثاني، قبل أن تتخطى مليار جنيه وتصل إلى نحو مليار وربع تقريبًا في السنة الثالثة.

وأضاف: «في ناس بتتفاوض معندهاش خبرة كرة القدم».

أحمد سليمان: تعاقدت مع شحاتة بـ20 مليون جنيه

وتحدث سليمان عن سياسته في التعاقدات خلال فترة إشرافه على ملف كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يكن يبرم صفقات بأرقام ضخمة.

وقال: «أنا لما كنت بشرف على ملف كرة القدم، مجاش برقم كبير خالص، أقصى حاجة كانت شحاتة 20 مليون جنيه على أقساط».

وأضاف: «ده محمد عاطف جاي ببلاش يا جماعة».

كواليس صفقة ميشالاك

وفيما يتعلق بالبولندي كونراد ميشالاك، أوضح أحمد سليمان أنه تعاقد معه دون دفع مقابل انتقال للنادي، وأن الزمالك كان ملتزمًا فقط بسداد راتب اللاعب.

وقال: «أنا جايبه ببلاش النادي، ده يدفع مرتبه بس».

وعندما سأله مهيب عبدالهادي عن سبب لجوء ميشالاك إلى القضاء، رد سليمان بأن اللاعب تقدم بشكوى بسبب عدم حصوله على راتبه.

وأوضح: «علشان مخدش راتبه، كان واخد 40 ألف دولار بس، لكن كان جاي ببلاش».

وتأتي تصريحات أحمد سليمان في ظل الجدل المستمر حول ملف صفقات الزمالك، خاصة موقف بيزيرا وميشالاك، وتكلفة التعاقدات والقرارات الخاصة برحيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.