بني سويف: ضبط فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك بأحد مطاعم الحمرايا شرق النيل

في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وبإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية،



وتم تشكيل حملة تموينية للوقوف على مدى صحة إحدى الشكاوى الواردة ضد أحد المطاعم بمنطقة الحمرايا التابعة لشرق النيل.



وترأس الحملة عماد ناجي، مدير الرقابة التموينية، وبمعاونة كل من عماد تهامي، مدير إدارة بالمديرية، وشريف الحميلي، مدير إدارة تموين مركز بني سويف، وبمشاركة مفتشي تموين مركز بني سويف، وبحضور أعضاء هيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة ببني سويف.

وقد انتقلت الحملة إلى موقع البلاغ، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط:

85 كيلو جرامًا من الدواجن المذبوحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

10 كيلو جرام من اللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتؤكد مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول سلع غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

