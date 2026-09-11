هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

نشرت الفنانة هايدي كرم صورة لها في أثناء ممارستها التمارين داخل صالة ألعاب رياضية، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، في لقطة عكست اهتمامها باللياقة البدنية والحفاظ على نشاطها.

تفاصيل إطلالة هايدي كرم الرياضية

وظهرت هايدي كرم في الصورة بإطلالة تجمع بين الأناقة والراحة، حيث اختارت ملابس رياضية باللون الأسود مع لمسات باللون الأحمر، إلى جانب قفازات رياضية سوداء وسماعات رأس كبيرة باللون الفضي، ما منح إطلالتها طابعًا عصريًا مناسبًا لأجواء الجيم.

واعتمدت هايدي كرم على لوك رياضي يتناسب مع ممارسة التمارين والحركة، ونسقت إطلالتها بطريقة تجمع بين البساطة والجرأة.

وظهرت بتوب رياضي داكن اللون، مع بنطلون رياضي باللون الأحمر الداكن، وأكملت اللوك بقفازات سوداء وسماعات رأس، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى أعلى، لتبدو أكثر عملية أثناء أداء التمارين.