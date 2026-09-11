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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: روسيا تأخذ موقف مصر بعين الاعتبار عند صياغة سياستها في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس بوتين
الرئيس السيسي والرئيس بوتين
أمنية رشاد الجلوي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن موسكو تأخذ موقف القاهرة في الاعتبار عند صياغة سياستها تجاه الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.

وقال بوتين- خلال لقائه الرئيس السيسي على هامش قمة «بريكس»- إن التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم؛ تجعل من المهم بالنسبة لروسيا الاطلاع على الموقف المصري تجاه مختلف القضايا.

وأضاف: «أنتم تعلمون أننا نأخذ موقف مصر في الحسبان عند رسم سياستنا العملية، ولذا فإن لقاء اليوم يكتسب أهمية بالغة».

وأعرب الرئيس الروسي عن سعادته بإجراء مشاورات مع نظيره المصري بشأن القضايا الثنائية والتطورات على الساحة الدولية، مؤكدًا أهمية اللقاء الذي يجمعهما على هامش قمة «بريكس».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر روسيا الشرق الأوسط قمة بريكس القارة الأفريقية

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