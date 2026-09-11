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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خوان بيزيرا لاعب الزمالك من المقرر عودته إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب من مصلحته العودة لمصر وإنهاء إجراءات انتقاله لنادي شباب الأهلي دبي.

 

بيزيرا على أعتاب شباب أهلي دبي 

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: فترة القيد مستمرة في الإمارات، والاتجاه داخل الزمالك هو رحيل اللاعب البرازيلي.

وأضاف: الزمالك يريد الحصول على أموال بيزيرا، وإنهاء كافة الأزمات، ومنح اللاعبين مستحقاتهم، وإغلاق بعض البنود التي تسببت في صداع للمسئولين، وهو تفكير إيجابي من جانب مجلس إدارة النادي.

وأكمل: التواصل الأخير بين الزمالك وشباب الأهلي دبي يوم 28 يوليو الماضي، والزمالك رد بطلبه الحصول على 6 ملايين دولار + مليون دولار بونص.. ولكن لم يرد النادي الإماراتي، ولا يوجد حاليا تواصل مباشر.. والعرض الإماراتي مع محامي اللاعب ووكيله، وليس مع نادي الزمالك.

وتابع: العرض الإماراتي مع محامي اللاعب ووكيله، وهما يتواصلان مع نصر عزام محامي الزمالك، وسيظهر شباب الأهلي في الصورة؛ بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وسينتقل اللاعب إلى الفريق الإماراتي بنسبة 99%.

وأوضح: الزمالك يريد الحصول على 6 ملايين دولار + مليون دولار بونص، وطالب بضرورة الحصول على 60% من المبلغ (كاش)، وهو حق أصيل للنادي.. ولو شباب الأهلي الإماراتي أصر على عرضه بدفع 5 ملايين دولار، والمليون كإضافات؛ فإن الصفقة ستحسم في النهاية.

الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة بطل جيبوتي 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة “إيه إس بورت” بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة استعدادًا للقاء الغد.

ويستضيف الزمالك فريق “إيه إس بورت” بطل جيبوتي في الثامنة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

خوان بيزيرا أمير هشام الزمالك شباب الأهلي دبي نصر عزام

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