بيع العقارات المتعثرة: جمعنا 6200 وحدة تمهيدًا لبيعها بـ89 مليار جنيه

كشف محمود عمار مؤسس ورئيس المنصة الخاصة ببيع العقارات المتعثرة، تفاصيل إطلاق المنصة.

وقال محمود عمار مؤسس ورئيس المنصة الخاصة ببيع العقارات المتعثرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة :"نعمل منذ 30 يوم و6200 وحدة بـ 89 مليار جنية لناس عايزين يخدوا اللي هما دفعوا بس وحد يجي يكمل مكانهم وفي منهم ناس عايز تخسر جزء من اللي دفعته علشان تخلص بسرعة".

وأضاف محمود عمار مؤسس ورئيس المنصة الخاصة ببيع العقارات المتعثرة، أن حركة الشراء عالية وجاء لنا 32 الف شراء على عددا من العقارات لدينا، متابعا أن هناك وحدات عليها طلبات شراء تصل إلى 9.