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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النوم يهزم ترامب خلال مراسم إحياء ذكرى 11 سبتمبر في البنتاجون

النعاس يغلب ترامب
النعاس يغلب ترامب
القسم الخارجي

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقطات متداولة خلال مراسم إحياء الذكرى الـ25 لهجمات 11 سبتمبر في مبنى البنتاجون، اليوم وهو يغلق عينيه لفترات ويبدو عليه النعاس أثناء قراءة أسماء ضحايا الهجمات.

وأثارت اللقطات، التي انتشرت سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا، بعدما بدا ترامب في بعض اللحظات وكأنه يكافح للبقاء مستيقظًا، بينما كانت مراسم تأبين ضحايا الهجوم على البنتاجون مستمرة.

 وأظهرت مقاطع مصورة حركة متكررة لرأسه مع إغلاق عينيه، ما دفع مستخدمين إلى تداول تعليقات وانتقادات بشأن مظهره خلال المناسبة.

وكان ترامب قد شارك، برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، في مراسم رسمية داخل البنتاجون لإحياء ذكرى 184 شخصًا لقوا حتفهم عندما اصطدمت طائرة مخطوفة بالمبنى في 11 سبتمبر 2001. وشهدت المراسم قراءة أسماء الضحايا، مع قرع جرس بين الأسماء، في مشهد تأبيني رسمي.

وفي كلمته خلال المناسبة، شدد ترامب على ضرورة عدم نسيان هجمات 11 سبتمبر، وربط ذكرى الهجمات بسياسات إدارته الحالية، متحدثًا عن الحرب مع إيران، ومؤكدًا أن القوات الأمريكية تعمل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

تأتي هذه اللقطات في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة مراسم واسعة لإحياء الذكرى الـ25 للهجمات، التي أودت بحياة 3 آلاف شخص وأعادت تشكيل السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية لعقود. وشملت مراسم نيويورك قراءة أسماء الضحايا وإقامة لحظات صمت متعددة، فيما أقيمت مراسم مماثلة في البنتاجون وموقع تحطم الرحلة 93 في بنسلفانيا.

ترامب النعاس 11 سبتمبر البنتاجون الرئيس الامريكي

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