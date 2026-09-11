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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المسقعة المصرية باللحمة المفرومة.. اعرف المكونات

المسقعة
المسقعة
أسماء عبد الحفيظ

المسقعة من أشهر الأكلات المصرية التي تتميز بطعمها الغني ومكوناتها البسيطة، ويمكن تحضيرها بطريقة اقتصادية باستخدام الباذنجان والفلفل وصلصة الطماطم واللحمة المفرومة، للشيف هند سلمي .

المكونات

  • 2 حبة باذنجان رومي كبير
  • 2 حبة فلفل أخضر
  • 3 حبات طماطم
  • بصلة متوسطة مفرومة
  • 250 جرام لحمة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • رشة كزبرة جافة
  • زيت للقلي أو ملعقة زيت للتحمير في الفرن

طريقة تحضير المسقعة

1. تجهيز الباذنجان

يغسل الباذنجان جيدًا ويقطع إلى شرائح متوسطة الحجم، ثم يرش بقليل من الملح ويترك عدة دقائق، وبعدها يجفف جيدًا.

يمكن قلي شرائح الباذنجان في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم توضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

وللحصول على مسقعة أخف، يمكن دهن شرائح الباذنجان بالقليل من الزيت وتحميصها في الفرن حتى تلين وتأخذ لونًا مناسبًا.

2. تحضير صلصة الطماطم

يوضع قليل من الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل.

يضاف الثوم ويقلب سريعًا، ثم تضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة.

تترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك ويصبح قوامها أكثر كثافة.

3. تحضير اللحمة المفرومة

في مقلاة أخرى، توضع كمية صغيرة من الزيت، ثم تضاف اللحمة المفرومة وتقلب جيدًا حتى يتغير لونها وتنضج.

يمكن إضافة جزء من صلصة الطماطم إلى اللحمة وتركها عدة دقائق حتى تتشرب النكهة.

4. تجهيز المسقعة

في صينية فرن، ترص طبقة من الباذنجان، ثم تضاف طبقة من الفلفل، وبعدها توزع اللحمة المفرومة.

تضاف باقي شرائح الباذنجان ثم تغطى المكونات بصلصة الطماطم.

5. التسوية

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، حتى تتجانس المكونات وتتسبك الصلصة.

وفي آخر دقائق يمكن تشغيل الشواية لفترة قصيرة حتى يأخذ الوجه لونًا شهيًا.

سر المسقعة بطعم المطاعم

للحصول على طعم غني، يجب ترك صلصة الطماطم تتسبك جيدًا قبل إضافتها إلى الصينية، لأن الصلصة الخفيفة قد تجعل المسقعة مليئة بالسوائل.

كما أن تحمير الباذنجان جيدًا قبل وضعه في الصينية يساعد على ظهور نكهته بشكل أوضح.

وتقدم المسقعة ساخنة مع الخبز البلدي، ويمكن تقديمها بجانب المخلل والسلطة الخضراء حسب الرغبة.

المسقعة الشيف هند سلمي طريقة عمل المسقعة البيتنجان بيتنجان

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